Les vertus et propriétés cosmétiques de la busserole

La Busserole, c’est quoi?

La Busserole est un arbrisseau des montagnes originaire d’Asie. Elle pousse en Provence, dans les Alpes, aux Etats Unis, en Asie. On l’appelle aussi raisin d’ours, car elle produit des petites baies rouges dont ces animaux seraient, paraît-il, friands. Ses feuilles sont utilisées depuis longtemps dans la pharmacopée traditionnelle pour calmer les inflammations des voies urinaires, les cystites notamment, et comme diurétique.

Mais la Busserole produit aussi un actif clarifiant naturel, l’arbutine, en concentration importante. Cette substance, qui est un dérivé naturel de l’hydroquinone possède une efficacité supérieure à cette dernière, sans en présenter la toxicité. Les études scientifiques indiquent que l’arbutine intervient uniquement sur la synthèse excessive de la mélanine (taches de grossesse, vieillissement de la peau etc.….) à des doses faibles. Sa particularité est non seulement d’éclaircir la peau, mais aussi de l’éclaircir uniformément.

L’arbutine uniformise le teint sans irritation ni sensibilisation. Les formulations à base d’extraits naturels de Busserole peuvent donc être utilisées de façon prolongée dans le temps sans risque si elles sont correctement dosées.

Mon lait à la Busserole Soin & Tradition est marron, et mon savon … noir! Pour des éclaircissants, moi je trouve ça BIZARRE!

L’extrait de Busserole est naturellement de teinte sombre. Cette couleur est la garante du fait que votre lait et votre savon contiennent des extraits natifs de la plante, sans additifs chimiques, pour une efficacité maximale. L’action de l’arbutine, agent clarifiant de la Busserole, est basée sur une réaction chimique au niveau des mélanocytes qui élaborent le pigment sombre. Elle est donc indépendante de la couleur du produit. Le lait et le savon contiennent en outre de l’huile essentielle de Persil, adoucissante et décontractante, et colorée elle aussi. Dans les produits issus de la chimie, on ajoute des substances qui permettent de décolorer, de recolorer dans le but d’obtenir un aspect censé être plus « vendeur ». De nombreuses molécules utilisées à cet effet peuvent avoir un effet sensibilisant ou allergisant.

La gamme Soin & Tradition propose des formulations saines, dénuées de ces artifices. Leur efficacité se confirme au fur et à mesure de l’utilisation, pour la santé et la beauté de votre peau.

Oui, mais l’odeur, je la trouve un peu….forte….

Comme pour ce qui concerne la couleur, l’odeur est celle des constituants natifs de vos soins: extrait de Busserole et huiles essentielles de Mandarine, de Pamplemousse, de Persil. La formule a été étudiée de façon mettre en œuvre les effets synergiques de tous ces ingrédients pour une action rapide et renforcée, sans ajout de produits chimiques, courants dans les formulations classiques.

Cette odeur naturelle de plantes est fugace. Elle aussi est garante de l’authenticité de vos produits et de leur formulation saine.

Bon, d’accord. Et comment j’utilise mes soins éclaircissants à la Busserole Soin & Tradition? Facile! Faites de la douche un long moment de détente et de plaisir. Savonnez-vous avec le savon à la Busserole. Laissez à la mousse douce et onctueuse le temps de bien agir en massant longuement, sans vous presser. Rincez à l’eau tiède et séchez-vous. Déposez une dose de lait clarifiant à la Busserole dans le creux des mains humides et appliquez sur le corps en massant pour faire pénétrer. En route pour une peau unie et lumineuse!

Le savon et le lait Soin & Tradition sont formulés à partir de purs extraits de Busserole. L’action clarifiante anti-tache de la Busserole est renforcée par l’action synergique d’huiles essentielles de Mandarine, Pamplemousse et Persil. L’efficacité des formules est ainsi optimisée. La présence de ces huiles essentielles confère au savon et au lait à la Busserole une odeur végétale caractéristique, garantie de l’efficacité des produits.