L’Etat du Sénégal débourse 471 millions de dollars et honore ses engagements

Selon Bloomberg, cité par Seneweb, l’Etat du Sénégal a finalement honoré les intérêts et le principal de ses obligations étrangères avant l’échéance de vendredi, évitant ainsi un défaut de paiement potentiel et préserve la crédibilité financière du pays.

Ce qui représente une bonne nouvelle du fait que le Sénégal va honorer ses engagements bien que la question taraudait les esprits.

Le site d’information renseigne que la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest a transféré 380 millions d’euros (438 millions de dollars) aux détenteurs de ses obligations en euros à échéance 2028 depuis vendredi dernier.

La Bceao a également versé 33 millions de dollars sur des obligations en dollars arrivant à échéance en 2048, ajoute Bloomberg. Et donc, pour les autorités sénégalaises, le dossier des paiements du 13 mars est à présent «clos».

Selon le groupe financier qui est aussi spécialisé dans l’information économique et financière, au moins quatre détenteurs d’obligations ont déclaré être au courant du paiement effectué par les autorités sénégalaises.

A présent, ils attendent le versement des fonds sur leurs comptes d’ici la fin de la semaine. Les transferts sont effectués par l’intermédiaire de banques dépositaires, disent-ils, ce qui entraîne généralement un léger délai.