L’été les plages de Dakar plein à craquer: La plage; le passe temps de la population jeunes malgré les dangers

Pendant l’été les plages de Dakar sont bondé de monde surtout les jeunes qui organise des sorties , et cela entraîne la conséquence de plusieurs cas de noyade . Chaque année beaucoup de de jeunes perdent la vie en pleine Mer est c’est la raison pour laquelle le gouvernement avait interdit l’accès aux plages dans la ville de Dakar mais malgré cette interdiction les jeunes se rendent toujours à la plage.

A la plage de soumbédioune règne une ambiance des plus normal, il y’a pas beaucoup de monde juste quelqu’un qui sont là pour prendre de l’air et manger du poisson ou encore les maîtres nageurs et les restauratrice qui Selon eux la situation ne les arrange pas d’après Ndeye Amy Faye restauratrice ici à la plage de soumbédioune :« Avec cette été nous voyons beaucoup plus de monde et cela et bonne chose pour nous, il fut un temps les plages était interdit, on n’avait plus de travail mais peu à peu la situation a repris son cours normal et on ait revenus travail, certe avec ces nombreuses cas de noyade on ne voit plus beaucoup de monde mais on espère que tout va rentrer dans l’ordre bientôt ».

Si les restauratrice se plaignent, les maîtres nageurs ne sont pas en reste Seydou Cissé qui est un maître nageur ici à la plage de soumbédioune qui lui aussi explique son désarroi face à la calmette de la plage :« Peu de personnes viennent ici maintenant surtout avec l’interdiction de venir ici c’est rare de voir beaucoup de monde même avec cette été, le travail ne marche plus comme avant et nous sommes obligé de chercher un autre travail parallèle pour subvenir à nos besoins et avec ces nombreuses cas de noyade , plusieurs cas de noyades ont été enregistrés dans l’année 2022 un bon nombre de jeunes y ont perdu leur vie, beaucoup de parents n’autorise plus leurs enfants à venir à la plage , il y’a quelques qui viennent mais pas tellement comme on le voudrait nous qui travaille ici , pendant le weekend il y’a beaucoup plus que d’habitude mais c’est pas suffisant on peut dire».

Les quelques personnes qu’on a trouvé sur place on aussi donner leur opinion Arame Wade fait partie de ce groupe:« nous sommes de jeunes étudiants dans une école de formation non loin d’ici, nous venons souvent à la plage pour prendre de l’air à l’heure de pause, il ni y’a pas beaucoup de monde et c’est très calme, je pense que c’est bien ainsi avec les jeunes qui se noie de gauche à droite c’est bien que le gouvernement ait interdit l’accès aux plages au moins cela va diminuer les cas de noyade». toujours dans ce même groupe de jeunes Ablaye Seck qui est dans la même position que sa camarade apporte sa contribution :« La Mer n’a pas de limite, elle est infinie si les jeunes ne comprends pas cela les cas de noyade ne vont pas s’arrêter , malgré cette interdiction d’accès aux plages elles sont toujours remplie surtout les weekends , les parents devraient prendre leurs responsabilités afin de protéger leurs enfants ».

