Lettre ouverte à monsieur le Président de la République du Sénégal.

Monsieur le Président, Sauvez le Sénégal. Vous êtes le chef de l’Etat, la clé de voute des institutions, le gardien de la Constitution et Président de tous les Sénégalais. Vous incarnez la droiture et vous êtes celui à qui les populations ont choisi de confier leur destiné, la gestion de leur cité, leur avenir, leur orientation.

Monsieur le Président, L’heure est grave dans notre pays avec ce lot de violence qui gangrène la vie d’honnêtes citoyens, de vieilles personnes malades, de bébés malades, de personnes lambdas malades ne pouvant même plus aller aux urgences pour bénéficier des soins nécessaires. La paix sociale n’a pas de prix.

La vie économique est au ralenti et cela est la résultante d’une citoyenne qui, en 2021, a porté plainte pour viol et menace de mort contre un autre citoyen qui, pour sa part, s’est défendu pour dire que cela relevait d’un complot. Pendant 2 ans, ce dossier a eu à mettre le pays sous tension entrainant dans son sillage des pertes en vies humaines et matérielles.

De l’enquête à l’instruction jusqu’au renvoi à la chambre criminelle et son verdit, il relève que ce citoyen est aujourd’hui acquitté de tous les chefs d’accusation (viol et menace de mort) pour lesquelles il était poursuivi.

Monsieur le Président, nous vous supplions, à l’heure où vous invitez à un dialogue national, d’être au-dessus de la mêlée, d’être inclusif et de ne tenir compte que de l’intérêt suprême de la Nation et faire fi de toute appartenance politique, religieuse, confessionnelle, etc.

De grâce, sauvez le Sénégal de cette violence qui n’a pas encore dévoilée tous ses secrets. Ne suivez pas les vendeurs d’illusions qui ne pensent qu’à leurs propres intérêts. Rien ne vaut d’alimenter une haine entre nous Sénégalais. Aucune station, aucun grade ou titre, aucun égo ne devrait valoir de voir ce pays sombrer dans violence, la tuerie et la barbarie, pour laisser une porte ouverte au grand banditisme et/ou au terrorisme.

Vous êtes le dernier rempart, vous devez être le Sauveur, vous êtes aujourd’hui l’espoir de la paix, le dernier espoir de cette population, jadis très pacifique et conciliant qui commence à prendre goût à la violence.

Monsieur le Président de la République, SAUVEZ NOUS

Vive le Sénégal, vive la paix

IBA Faye

Citoyen Sénégalais