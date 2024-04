l’histoire du Kajoor : la courte prise de pouvoir de Njaay Sàll à la fin du XVIIe siècle

Partager Facebook

Il y a un épisode de l’histoire du Kajoor peu étudié, mais qui mériterait plus d’attention : la courte prise de pouvoir de Njaay Sàll à la fin du XVIIe siècle, communément appelé « guerre des marabouts » (Rousseau 1933). C’est événement indissociable du contexte de réformisme religieux qui caractérise la même période en Mauritanie (Nasir Al-Din) et au Waalo (Buur Jullit) et constitue aussi un précurseur de la révolution Toroodo au Fuuta, un siècle plus tard.

L’épopée du Kajoor semble lui accorder peu d’importance, et même lorsque Xaali Njaay Sàll est mentionné, ce personnage est présenté de manière négative sur le plan moral : sans doute les rédacteurs de l’épopée du Kajoor, liés au pouvoir en place, qui étaient royalistes et conservateurs de l’ordre traditionnel, ne voulaient pas le mettre en bonne lumière. Cette partie de l’épopée mérite d’être analysée avec impartialité pour une meilleure compréhension du contexte politique de l’époque et des dynamiques qui ont précédé une grande révolution politique au Kajoor: la prise de pouvoir des Géej et la consolidation de leur hégémonie qui perdurera pendant quelques siècles jusqu’à la fin du royaume.

Yoro Jaw relate que Xaali Njaay Sàll, originaire de Gédé et cadi du Kajoor, entra en scène à la mort du Dammeel Muyóoy Biram Yaasin Buubu, lors de l’intronisation de Deccewu Maram, également issu de la lignée Muyóoy. Ce dernier dépouilla la mère du défunt Dammeel, Yaasin Buubu, de son titre de Lingeer, pour le donner à sa propre mère, Maram Ngalgu. En réponse, Yaasin Buubu offrit sa fille, Anta, en mariage à Njaay Sàll pour sceller une alliance avec le cadi et regagner le titre de Lingeer. Les partisans restés fidèles à Yaasin Buubu, ralliés aux talibés de Njaay Sàll, attaquèrent le Dammeel lors de la bataille de Séeno et, après avoir remporté la victoire, le destituèrent après deux années de règne.

Njaay Sàll, profitant de la tournure des événements, voulut gouverner seul le Kajoor, mais Yaasin Buubu nomma son neveu, Ma Faali Géy, comme Dammeel. Après six mois de règne, Njaay Sàll condamna à mort le Dammeel surpris en train de boire de l’alcool par ses talibés. C’est à ce point que Yaasin Buubu, dépassée par les événements, fit appel à Buur Saalum Maxuréeja Joojo Juuf pour évincer Njaay Sàll du pouvoir. Le souverain du Saalum, Géllwaar de meen, était lié au Muyóoy du Kajoor étant le fils du Dammeel Muyóoy Majoor Faatim Goloñ, qui avait été l’époux de Yaasin Buubu, elle aussi Muyóoy.

Le Buur Saalum battit Njaay Sàll à Xéléré, mettant ainsi fin à ses ambitions réformatrices au Kajoor. Cependant, les aspirations à une révolution islamique persistèrent, comme le démontrèrent les guerres ultérieures entre le Dammeel et les communautés religieuses, telles que les Sëriñ Kokki, conduisant à une plus grande indépendance du Njambur et à la création de la « République du Cap Vert ».

Il ne faut pas oublier aussi qu’une partie des fondements idéologiques de la révolution Toroodo du Fuuta, trouvent leurs origine au Kajoor, dans la cité religieuse de Pir: son fondateur Xaali Amar Faal, fondateur de cette dernière, était fils d’une Tukulóor, Jéegi Ba. Xaali Njaay Sàll, originaire de Gédé au Fuuta était par sa mère un Tejeeg du Waalo. Plus tard il y eut une collaboration entre doomi-soxna des royaumes Wolof et Toorooɓe du Fuuta, marquée aussi par des alliances matrimoniales. Comme l’a montré Boulegue (1987) une participation des centres islamiques de Pir et de Ndogal (Bawool) aux cotés des marabouts maures dans révolution islamique de 1673 guidée par Nasir Al Din fut très probables.

Surpassant les frontières nationales, ignorant les différences ethniques, l’Islam en sénégambie fournit à partir du XVIIeme siècle les bases idéologiques pour tenter des nouvelles formes d’état face à une crise structurelle des systèmes de royauté traditionnels, dont une des causes principales fut l’accentuation de la traite négrière (Barry 1989: 115).

Question marginale : est-ce que Xaali Njaay Sàll est compté parmi les Dammeel ? Il semble y avoir une divergence d’opinions. Yoro Jaw ne le compte pas en tant que tel : entre la mort de Maa Faali et la bataille de Xéléré où Xaali Njaay Sàll est évincé du pouvoir, il ne se passe que sept jours. L’administrateur Victor Allys (voir Ba 1976: 168) le compte comme un Dammeel, et rapporte que son royaume a duré sept ans, tandis qu’il ne compte qu’un seul jour pour Maa Faali. Il faut noter cependant que Allys, était un ami intime de Demba Waar, et il est très probable qu’il ait puisé ses informations chez ce dernier ou chez des griots de son entourage. Donc, il aurait pu y avoir une volonté de faire de Xaali Njaay Sàll un Dammeel effectif, pour donner plus de légitimité au rôle institutionnel de Demba Waar (Chef du Kajoor après la fin de ce royaume), qui avait le même patronyme que le cadi.

Comme souligné plus haut, le mouvement de Naasir Al Din et celui des Tubenan sont bien connus et étudiés, tout comme la révolution Tooroodo et la révolte du Njambur d’un siècle plus tard. Au contraire la « guerre des marabouts » de Xaali Njaay Sàll, oubliée par une certaine épopée, devrait être étudiée davantage. Il est possible que des récits familiaux non encore connus puissent révéler des aspects inédits, ou en fournir une perspective différente.

Lorenzo Italia