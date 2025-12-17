L’hommage de Diomaye à la Diaspora, la chanson « Ray Mboté » et Ousmane Sonko

Partager Facebook

Le Sénégal a célébré mercredi sa première Journée nationale de la diaspora, au Centre International de Conférences Abdou Diouf (CICAD), en présence du Président de la République, du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale et du ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. Et occasion pour le Président Diomaye Faye de saluer l’engagement et le sacrifice des Sénégalais de l’extérieur.

S’adressant à un parterre de diplomates, de responsables gouvernementaux et de représentants de la diaspora, le président a souligné que la diaspora n’est pas seulement “une source de ressources financières”, mais bien “une force vive, un pilier économique, culturel, scientifique et sportif” pour la nation. Il a insisté :

« Vous êtes au cœur du dynamisme de nos secteurs clés. La nation vous exprime son respect et son admiration pour votre engagement et votre sacrifice. » Le chef de l’État a présenté une vision claire pour l’avenir, en plaçant la diaspora comme un acteur stratégique de la transformation nationale, alignée sur la feuille de route Sénégal 2050.

« Notre ambition est de bâtir une communauté nationale sans frontière, unie dans sa diversité, fidèle à ses valeurs et tournée vers l’avenir », a-t-il déclaré. Parmi les priorités évoquées, la modernisation de l’administration consulaire a été mise en avant pour faciliter les démarches et garantir la fiabilité des documents officiels. Le président a également insisté sur l’importance de la protection et de l’assistance des Sénégalais de l’extérieur, en particulier les victimes de trafic ou de disparitions.

Le président a invité le gouvernement et les acteurs non étatiques à renforcer le partenariat stratégique avec la diaspora, notamment pour la stimulation de l’investissement, la mobilisation des talents et le partage des compétences. « La diaspora doit jouer un rôle majeur en partageant son savoir-faire avec nos entreprises, universités et administrations », a-t-il souligné.

Enfin, le président a rendu hommage à des figures de la diaspora sportive, en saluant la présence de Sadio Mané et en félicitant Moustapha Diakhaté, champion de MMA, pour leur contribution au rayonnement du Sénégal à l’international.

L’événement a également marqué le lancement du Programme spécial d’accompagnement et de promotion des Sénégalais de l’extérieur, visant à améliorer la gouvernance, l’accompagnement et la valorisation des contributions de la diaspora au développement national.

Le président de la République a d’abord commencé son discours avec une blague lancée à son Premier ministre, Ousmane Sonko. Avec beaucoup d’ironie et de sarcasme, Diomaye Faye a dévoilé un « petit secret » du leader de Pastef. « Merci à cette Diaspora vivante et dynamique. A un moment, par contre, j’ai eu très peur parce que j’ai cru qu’El Hadji Diouf (artiste invité) allait chanter ‘ray mboté’. Il y a quelqu’un dans la salle, assis juste à côté de moi, qui ne résiste pas à ce tube (rires). J’avais peur que vous voyez des choses que j’ai vues dans le véhicule de la campagne électorale », a lancé Diomaye Faye.