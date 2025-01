Liban : L’insécurité alimentaire s’aggrave après le conflit

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Près d’un tiers de la population libanaise est confrontée à une insécurité alimentaire aiguë suite à l’escalade des hostilités fin 2024, selon la dernière analyse du Cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire (IPC) publiée mercredi.

Élaboré par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire mondial (PAM) et le ministère libanais de l’Agriculture, le rapport révèle que l’impact des hostilités sur l’agriculture et l’économie ralentira probablement la reprise.

Près de 1,65 million de personnes sont désormais confrontées à des niveaux de faim de crise ou d’urgence, et 400.000 personnes supplémentaires sont classées comme étant en situation d’insécurité alimentaire aiguë par rapport au début de 2024. Parmi elles, plus de 200.000 sont en situation d’urgence, un chiffre qui a doublé depuis l’escalade du conflit à la fin de l’année dernière entre les forces israéliennes et les militants du Hezbollah.

Un fragile accord de cessez-le-feu signé fin novembre a largement tenu, permettant le retrait des militants et de l’armée israélienne du sud du pays, tandis que les forces du gouvernement libanais se redéployent pour garantir la paix aux côtés des soldats de la paix de l’ONU. « La détérioration de la sécurité alimentaire au Liban n’est pas une surprise », a déclaré Matthew Hollingworth, Représentant du PAM au Liban. « 66 jours de guerre, précédés de mois de conflit, ont brisé des vies et des moyens de subsistance », a-t-il souligné.

Les plus vulnérables sont à risque

La malnutrition continue de représenter un risque important, en particulier pour les enfants et les femmes. Une enquête récente a révélé que trois enfants de moins de cinq ans sur quatre ont une alimentation très peu diversifiée, ce qui les rend vulnérables à un retard de croissance et à un poids faible pour leur âge.

Les enfants réfugiés syriens sont touchés de manière disproportionnée, avec des taux de retard de croissance nettement supérieurs à la moyenne nationale.

En réponse à la crise, le PAM a fourni une aide alimentaire à 750.000 personnes en 2024 et prévoit d’aider 2,5 millions de personnes en 2025, dont près de 900.000 réfugiés syriens. Cependant, le manque de financement et les difficultés logistiques ont entravé les efforts visant à acheminer l’aide dans les régions touchées par le conflit. En attendant, « la FAO est résolue à aider les agriculteurs à reprendre la production et à soutenir les communautés dans la reconstruction et le renforcement de leur résilience », a dit Mme Quattrola.