Liberté provisoire pour Mor Mbaye Cissé : L’APPEL espère un dénouement heureux définitif lundi

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L’Association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en Ligne (APPEL) a réagi à la mise en liberté provisoire du journaliste de Seneweb, Mor Mbaye Cissé, intervenue après 24 heures de garde à vue.

Dans un communiqué, l’association indique avoir suivi cette affaire avec une attention particulière dès ses débuts. Elle affirme s’être immédiatement saisie du dossier en maintenant des contacts permanents avec les différentes autorités concernées.

L’APPEL a ainsi salué l’évolution de la situation et remercié les autorités impliquées dans la gestion de cette affaire. L’association exprime également l’espoir que l’audience prévue le 29 juin prochain permette d’y mettre un terme définitif.

Profitant de cette occasion, l’organisation a rappelé que la liberté de la presse et le droit du public à l’information constituent des principes fondamentaux de la démocratie. Elle souligne que l’exercice du métier de journaliste repose sur des règles d’éthique et de responsabilité auxquelles les professionnels des médias s’efforcent de se conformer quotidiennement.

Concernant Mor Mbaye Cissé, l’APPEL décrit un journaliste « sérieux, rigoureux et respecté » par ses confrères, ajoutant qu’il n’a jamais été pris à défaut dans le cadre de l’exercice de sa profession

Tout en renouvelant son soutien au journaliste ainsi qu’aux équipes de Seneweb, l’association dit privilégier la voie de l’apaisement.

Dans cette perspective, les éditeurs de la presse en ligne ont exprimé leur volonté d’engager un dialogue franc et constructif avec l’Union des Magistrats du Sénégal (UMS). Selon eux, l’objectif est d’asseoir une passerelle de communication solide afin d’éviter, à l’avenir, de telles incompréhensions ou de tels incidents fâcheux qui ne font que fragiliser l’espace public et la collaboration entre deux corps essentiels à l’État de droit.

L’APPEL assure enfin qu’elle restera mobilisée et vigilante jusqu’à l’issue du procès prévu le 29 juin 2026.