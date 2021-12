Ligue 1 : Les grandes affiches de la 4e journée

Les matchs Jaraaf-AS Pikine et Génération Foot-Casa Sports sont les principaux duels de la quatrième journée de Ligue 1, qui va se dérouler ce week-end.

Après avoir perdu son premier match contre Génération Foot (0-2), le Jaraaf a redressé la barre en battant la Linguère de Saint-Louis (2-0), avant d’aller chercher un point à Ziguinchor (1-1). Jouer contre une AS Pikine en difficulté peut être l’occasion, pour lui, de prendre la première place. Les Pikinois, qui n’ont obtenu aucune victoire jusque-là, ont perdu à domicile leur dernier match, contre Mbour FC. Et, les Médinois sont les favoris du duel les opposant à l’AS Pikine.

Avec deux points seulement, les Pikinois savent qu’ils sont obligés de gagner pour progresser dans le classement dont ils occupent l’avant-dernière place, la 13e. Une défaite pourrait semer le doute chez les nombreux supporters du Jaraaf, qui vont se rendre probablement en masse au stade Iba-Mar-Diop. Dans l’autre rencontre phare de la quatrième journée, celle de Génération Foot avec le Casa Sports, les Ziguinchorois vont chercher la première victoire de la saison.

Leur adversaire occupe la deuxième place, avec le même nombre de points (5) que le leader, Teungueth FC. A Déni Birame Ndao, où se trouve la base de Génération Foot, les équipes auront l’avantage de jouer sur l’une des meilleures pelouses du pays. Les matchs entre Dakar Sacré-Cœur et Diambars, Teungueth FC et le Ndiambour, le Jaraaf et l’AS Pikine, Génération Foot et le Casa Sports auront lieu samedi. Guédiawaye FC va rencontrer l’US Gorée, dimanche. Mbour PC-AS Douanes et Linguère-CNEPS auront lieu le même jour.