Ligue 1: Teungeuth FC maintient la cadence

Teungeuth FC a fait un pas ferme vers le titre en remportant (2-1) hier, dimanche 7 avril le duel qui l’a opposé à la lanterne rouge Diambars, pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1. Avec ce succès, les Rufisquois (37 points) tiennent à bonne distance leurs dauphins du Jaraaf (34 points). Une équipe des « Vert et Blanc» qui a été freinée sur la pelouse de Génération Foot qui lui a infligé sa première défaite de la saison. Le podium de cette journée est complété par Guédiawaye FC (32 points) qui a été neutralisé par le Jamono de Fatick.

Teungueth FC reste encore solide aux commandes de la Ligue 1. A sept journées de la fin, les Rufisquois ont réussi le tour de force en dominant sur leur pelouse de Diambars FC, lanterne rouge (14 points). Ce succès leur permet de maintenir la cadence dans la course et surtout de encore tenir à bonne distance leur dauphin du Jaraaf. Doublés au classement depuis le début de la phase aller, les «Vert et Blanc» ont encore calé en s’inclinant (1-0) en déplacement devant Génération Foot. Un précieux succès puisque les Académiciens de Déni Birame Ndao s’éloignent un peu plus de la zone rouge et quittent la 11e pour la 6e place.

Même si cette défaite, la première depuis le début de la saison, maintient les poulains de Malick Daff à la deuxième place à cinq points du leader (32 points). Ils sont à égalité de points avec le Guédiawaye FC (3e, 32 points) qui a obtenu en déplacement le point du match nul (0-0) devant le Jamono de Fatick, première équipe non relégable (12e ; 16 points).

Derrière le trio de tête, l’As Pikine s’est maintenu à la 4e place du classement suite au court succès (1-0) décroché à domicile devant l’Us Gorée (7e ; 27 points). Au même moment, la Sonacos de Diourbel réalisait une bonne opération en allant s’imposer (0-1) à Kolda devant les Ziguinchorois du Casa Sport (11e ; 20 points). Avec ce point, les Huiliers gagnent une place et remontent à la 5e place (27 points). Ils sont à coude à coude avec Dakar Sacré cœur (6e, 27 points) qui est revenu avec le point du match nul (0-0) lors de son déplacement sur la pelouse du Stade de Mbour (13e, 15 points).

C’est également le même score qui a sanctionné la rencontre qui a opposé au stade municipal de Ngor, Us Ouakam (22 points) à la Linguère de Saint Louis (22 points). Les deux équipes restent dans le ventre mou du classement avec respectivement la 8e et la 9e places. A sept journées de la fin du championnat, le Stade de Mbour et Diambars FC occupent la position de relégables.