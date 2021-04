Ligue 1 : Teungueth FC arrache la victoire face à l’AS Douane et reprend la tête

En match en retard comptant pour la septième journée de Ligue 1, Teungueth FC s’est imposé in extremis face au leader, AS Douane, et reprend les commandes du Championnat.

Teungueth FC a rempli sa mission dans la douleur. Les joueurs de Youssouph Dabo ont souffert pour s’imposer à domicile face à l’AS Douane en match en retard de la 7e journée de Ligue 1 (2-1). Serigne Mamour Niang avait ouvert le score pour TFC à la 28e minute avant que Saliou Gueye n’égalise pour les Gabelous (65e).

Sans relâche, Teungueth FC réussit à arracher une victoire importante dans les derniers instants à la 93e minute grâce à la réalisation de Djibril Sylla. Ainsi, le Club rufisquois chipe in extremis la première place de Ligue 1 à l’AS Douane (2e , 22 pts). TFC compte désormais 24 points avec deux autres matchs en moins.