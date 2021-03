Ligue africaine des champions : Teungueth FC pour confirmer sa montée en puissance face au Mouloudia d’Alger

Teungueth FC accueille ce samedi au stade Lat Dior de Thiès, le Mouloudia Club d’Alger lors de la 3ème journée de la phase de poules de la Ligue africaine des champions. Battus en déplacement pour leur entrée en matière dans le groupe D par l’Espérance sportive de Tunis (1 – 2), les Rufisquois avaient fait match nul vierge lors de la 2ème journée à Thiès, face au Zamalek du Caire, quintuple vainqueur de l’épreuve et finaliste de la précédente édition.

Pour leur troisième sortie marquant la fin du parcours aller, El H. Mountarou Baldé le capitaine et ses partenaires comptent bien confirmer leur montée en puissance en s’imposant face aux Algériens. Ce ne sera certes pas facile contre des adversaires habitués à gérer leurs matches à l’extérieur, comme ils ont eu à le faire lors de la première journée en allant négocier le nul blanc au Caire face au Zamalek. Lors de la 2ème journée, ils avaient été tenus en échec à Alger par l’Espérance et débarqueront donc à Thiès pour imposer leur loi aux Rufisquois. Mais ceux-ci ont prouvé lors de leurs deux matches précédents qu’ils avaient de la valeur et qu’ils ne déparaient point ce groupe D.

Il leur reste juste à signer leur premier succès pour se donner des chances d’aller plus loin dans la compétition. D’autant que, pour la 4ème journée, dans dix jours, ils iront à Alger défier ce même adversaire.