Ligue des champions 1/4 de finale : le PSG hérite du Bayern Munich, Sadio Mané et Liverpool défieront le Real Madrid

Ce vendredi, l’UEFA a réalisé le tirage au sort des quarts de la Ligue des Champions qui réserveront de gros chocs. Liverpool, qualifié dans ce tour après avoir écarté de son chemin, Leipzig n’a pas du tout été épargné par la main innocente de l’UEFA. En effet, les Reds retrouveront le Real Madrid à ce stade de la compétition. Une équipe qui leur avait battu en finale en 2019.

Ils ne pouvaient espérer pire. À l’issue du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions, mené par Giorgio Marchetti, secrétaire général adjoint de l’UEFA, et opéré par l’ancien international turc Hamit Altintop, le Paris Saint-Germain a hérité du tenant du titre le Bayern Munich. Un mauvais souvenir pour les hommes de Mauricio Pochettino, qui s’étaient inclinés (0-1) contre les Bavarois en finale de la précédente édition. Seule consolation, les Parisiens recevront au march retour. En cas de qualification pour le dernier carré, le PSG affrontera le vainqueur du choc entre le Manchester City et Borussia Dortmund.

Premier club tiré au sort, City recevra le Borussia Dortmund en quart de finale de la compétition. Autre information à retenir, il n’y aura pas de retrouvailles entre le PSG et Thomas Tuchel puisque Chelsea affrontera le FC Porto. Enfin, la dernière affiche tirée au sort est une revanche de la finale 2018 entre le Real Madrid et Liverpool (remportée 3-1 par les Merengue).

Bourreau du FC Barcelone (1-4 puis 1-1) en huitièmes et finaliste de l’épreuve la saison passée, le PSG est le seul club français concerné par ce tirage au sort. À l’inverse, l’Angleterre reste la nation la mieux représentée avec trois clubs engagés (Liverpool, Manchester City et Chelsea), tandis que l’Allemagne est emmenée par le Bayern Munich – tenant du titre – et le Borussia Dortmund, et l’Espagne ne peut compter que sur le Real Madrid, triple vainqueur de la C1 en 2016, 2017, 2018. Enfin, le FC Porto, qui a créé la surprise en éliminant la Juventus Turin au tour précédent, tentera de réitérer l’exploit. La finale se déroulera le samedi 29 mai au stade olympique Atatürk d’Istanbul (Turquie).