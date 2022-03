Ligue des Champions : 4 Lions en quart de finale

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se sont bouclés et on connaît désormais les huit formations qui vont disputer les quarts de finale de cette édition. Quatre internationaux sénégalais prendront part à ce prochain tour.

Ils étaient 7 Lions au départ mais, malgré les éliminations en huitièmes de finale de Gana Guèye et d’Abdou Diallo (PSG) et de Fodé Ballo Touré (Milan AC) en phase de groupe, le Sénégal ne sera pas représenté en quart de finale de la Ligue des Champions cette par moins de 4 Lions. Edouard Mendy, Sadio Mané, Bouna Sarr et Boulaye Dia seront présents en ¼ de finale de C1 cette saison.

Bourreaux de l’Inter Milan, Sadio Mané et Liverpool ont su arracher leur qualification dès le match aller à Milan où ils ont obtenu un succès par 2 buts à 0. Au match retour, la victoire des Italiens par un but à zéro n’aura pas suffi pour sortir les champions d’Europe 2019. Absents du dernier carré depuis 2019, les Reds s’affichent cette saison comme un candidat sérieux pour le titre.

Champion en titre, Chelsea n’a pas laissé Lille nourrir les moindres rêves d’exploit. Victorieux lors de la première manche à Stamford Bridge avec notamment un énième clean-sheet record de Mendy (2-0), les Blues se sont ensuite imposés à Pierre-Mauroy sur le score de 2 buts à 1 malgré l’ouverture du score lilloise. Edouard Mendy et ses partenaires ont montré un fort caractère alors que le club du milliardaire russe, Abramovich traverse des moments difficiles depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Dos-à-dos à l’issue de la manche aller en Espagne, le choc Juventus-Villarreal, l’un des matchs les plus indécis des huitièmes de finale, n’a pas vraiment eu de suspense. Tenu en échec lors du match, le Sous-marin Jaune est allé s’imposer lourdement au Juventus Arena sur le score de 3 buts à zéro. Sans Boulaye Dia, resté sur le banc, les Espagnols ont écarté d’une main de maître la formation de Massimiliano Allegri. Le champion en titre de la Ligue Europa compte bien aller plus loin dans cette édition. Qui pour arrêter Villarreal ?

C’est presque devenu naturel de compter le Bayern Munich parmi les clubs qui doivent prendre part, au moins, aux quarts de finale de la Ligue des Champions. Tenus en échec par les Autrichiens de RB Salzburg lors de la première manche (1-1), Bouna Sarr et ses partenaires Bavarois ont sorti la grosse artillerie au match retour pour honorer leur statut de prétendants au sacre. Le Bayern s’est lourdement imposé sur le score de 7 buts à 1 pour s’ouvrir les portes des ¼.

A ce stade, trois clubs anglais, trois clubs espagnols, un club allemand et un club portugais, prendront part aux quarts de finale de cette édition. Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions qui aura lieu dans quelques jours ne devrait pas nous sevrer de belles affiches.

Source: Wiwsport