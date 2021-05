Ligue des Champions : les Parisiens en quête d’exploit; Les compositions probables de City-PSG

Battu à l’aller (1-2), le Paris Saint-Germain affronte Manchester City en Angleterre ce mardi à l’occasion de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Pour renverser les Citizens et se qualifier en finale, les Parisiens ne sont pas sûrs de pouvoir compter sur Kylian Mbappé.

Le Paris Saint-Germain n’a plus le choix. Battu 2-1 à domicile au match aller, le club de la capitale doit s’imposer sur la pelouse de Manchester City ce mardi (21h) lors de la demi-finale retour qui se disputera à l’Etihad Stadium.

En conférence de presse lundi, Mauricio Pochettino a annoncé ses plans pour renverser les Citizens. «C’est l’intention de les priver du ballon. Nous sommes une équipe qui aime aussi la possession mais avec un équilibre entre la possession et la transition en raison des caractéristiques de nos joueurs. Il faudra être agressif et clinique. Il nous faut au moins deux buts pour passer en finale» , a rappelé le technicien argentin. 2-1 à remonter, ce n’est pas impossible. Mais les Parisiens vont devoir fournir énormément d’efforts pour récupérer le ballon à une équipe très habile dans la possession. «On sait qu’on va souffrir» , a prévenu Marco Verratti. A l’aller, le PSG avait tenu le rythme pendant près d’une heure, avant de s’effondrer physiquement. Ce soir, Paris devra tenir 90 minutes et se montrer plus efficace devant le but.

Le Paris SG sera peut-être privé de l’un de ses meilleurs atouts en attaque ce soir. Victime d’une contracture au mollet, Kylian Mbappé reste incertain pour cette rencontre. L’attaquant français a effectué des courses et des exercices physiques lors de la dernière séance d’entraînement de lundi soir, mais sa présence n’est pas assurée. Le staff décidera dans les prochaines heures s’il peut jouer ce match. En cas d’absence, Mauro Icardi pourrait prendre sa place. Neymar et Angel Di Maria, eux, sont bien attendus dans le onze titulaire.

Julian Draxler pourrait occuper un couloir de l’attaque dans un 4-2-3-1, avec Neymar en numéro 10. A moins que Pochettino ne décide de laisser Marco Verratti un cran plus haut, décalant ainsi le Brésilien sur un côté. Danilo Pereira pourrait alors prendre la place de l’Italien aux côtés de Leandro Paredes dans un double pivot en l’absence d’Idrissa Gueye, suspendu. Titulaire à l’aller, le latéral gauche Mitchel Bakker pourrait laisser sa place à Abdou Diallo. En face, Guardiola pourrait aligner le même onze qu’au match aller. Huit des onze joueurs titulaires au Parc des Princes ont été ménagés face à Crystal Palace (2-0) ce week-end.

Les équipes probables :

Manchester City : Ederson – Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo – B. Silva, Rodri, Gündogan – Mahrez, De Bruyne, Foden.

Paris SG : Navas – Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo – Paredes, Verratti – Draxler (ou Danilo), Neymar, Di Maria – Mbappé (ou Icardi).