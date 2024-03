Limogé, Cheikh Oumar Anne brise le silence

Partager Facebook

Cheikh Oumar Anne n’est plus le ministre de l’Education nationale. Il a été démis de ses fonctions lors du dernier remaniement ministériel, vendredi dernier. Le maire de la commune de Ndioum a remercié le président de la République, Macky Sall, pour la confiance maintes fois renouvelée.

«Le Président Macky Sall lui a permis de servir à plusieurs reprises à des niveaux différents aussi stratégiques et administratifs. Il lui renouvelle toute son amitié et sa disponibilité. Il lui exprime toute sa reconnaissance et réitère son engagement auprès de lui« , lit-on dans un document rendu public.