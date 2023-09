Linguere : Des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar signent une résolution et soutiennent la candidature d’Amadou Ba pour la présidentielle de 2024.

Tout est parti de la convocation du coordonnateur départemental de BBY en l’occurrence Sidel Sow à Linguere. En effet, après que le Président de la République Macky Sall a porté son choix sur Amadou Ba comme candidat de la mouvance présidentielle pour ce qui concerne l’élection présidentielle du 25 février prochain, Sidel Sow à réuni à Dahra Djoloff ce dimanche 10 septembre 2023 de grands responsables politiques du département de Linguere au menu quelle attitude à suivre?

C’est ainsi :que des républicains membres de la grande coalition Benno Bok Yakaar et de la grande mouvance présidentielle ( ministre,maires, président du conseil départemental, coordinateur départemental, coordonnateurs communaux, coordination départementale des enseignants, jeunes et femmes ont signé une pétition en soutenant la candidature d’Amadou Ba à l’élection présidentielle de 2024.

Le Maire de Thiamene Pass Moussa Ndiaye qui lisait la dite résolution de dire qu’ils sont conscients des défis de l’heure et de l’urgence politique,sont déterminés à accompagner son Excellence Macky Sall, réitèrent leur engagement à fédérer leurs efforts pour faire triompher leur candidat le premier ministre Amadou Ba proposé porte étendard de la coalition BBY et de la grande mouvance présidentielle.Poursuivant , Moussa Ndiaye de rappeler que ce jour n’est pas un nouveau départ pour eux ,qu’il est la consécration d’une continuité légitime, recherchée et obtenue par le président de la République Macky Sall l’homme des grands chantiers et du PSE qui a compris que le PM Amadou Ba est capable d’assurer cette exaltante mission de poursuivre la grandiose entreprise qu’il a amorcée.Dans la résolution,nous soulignons que les sympathisants et militants de Macky Sall dans le Djoloff s’engagent à s’appuyer sur une synergie globale de toutes les forces vives de la localité pour la victoire de leur candidat (Amadou Ba) en 2024.

Selon Moussa Ndiaye, c’est l’occasion pour eux de rassurer le Chef de l’Etat Macky Sall en manifestant leur union sacrée autour du ministre Samba Ndiobene Ka qui leur sert de trait d’union entre le candidat Amadou Ba et eux. Ainsi , d’après Moussa Ndiaye, tous les atouts seront mobilisés pour marquer leur leadership départemental en donnant une victoire éclatante à Amadou Ba au soir du 25 février 2024,le succès est déjà acquis , c’est le temps de la moisson fulmine t-il.

Toutefois dans la résolution, les pro Macky dans le département de Linguere demandent à se mobiliser tout en restant vigilants . Pour ce qui concerne Sidel Sow , l’initiateur de la rencontre, ce dernier de déclarer que vu les grandes réalisations du président Macky Sall dans le département de Linguere et sur le reste du pays ,lui il ne peut qu’être en phase avec le choix de Macky Sall de porter Amadou Ba candidat de BBY en 2024.Meme si personne n’était pas d’accord avec le choix de Macky Sall, lui ( Sidel Sow) reste et demeure avec le président Macky Sall a t il martelé.

Étaient présents à la rencontre et sont d’accord avec le président Macky Sall quant à son choix de porter Amadou Ba candidat de BBY en 2024: le maire de Dahra le ministre Samba Ndiobene Ka,le président du conseil départemental de Linguere Maître Amadou Ka le maire de Thiamene Pass Moussa Ndiaye,Sidel Sow membre du CESE Bathie Galel Ba le maire de Tessekere, Birame Ba le maire de Kamb , Aboubacry Sow le maire de Boulal, Coumba Diaw la mairesse de Sagatta Djoloff,Asset Sow le maire de Deali ,Seno Sow Ba le maire de Dodji Maham Ka le maire de Thiargny l’adjoint au maire de Mboula Gory Ba.

Le maire de Barkedji était absent mais il a appelé en donnant son accord nous dit Sidel Sow, également le maire de Labgar qui est en voyage a répondu favorablement à l’appel selon Sidel Sow, le maire d’Affe Djoloff Cheikh Niang bien qu’absent est preneur nous dit Sidel Sow.