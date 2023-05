Linguere: La Coordination départementale du PS se prépare au congrès de renouvellement des instances du parti 

La coordination départementale du parti socialiste de Linguere a tenu ce samedi 27 mai 2023 une rencontre qui avait pour cadre le domicile de son Secrétaire général départemental Cheikh Sidi Ndiaye à Dahra Djoloff.A l’occasion toutes les 19 sections du département de Linguere qui composent le parti de Senghor dans la localité ont pris part à la réunion et ce par l’entremise de leurs secrétaires généraux .

Présidant la rencontre,le secrétaire général de la coordination départementale du PS de Linguere par ailleurs SG de l’Union régionale de Louga Cheikh Sidi Ndiaye dit avoir satisfait de la présence massive de ses camarades de parti.

A l’en croire,il lui a été demandé au niveau du bureau politique et du secrétariat exécutif national de tenir des réunions d’information suite aux décisions prises au niveau du Secrétariat du bureau politique lors de leur séminaire à Mbour des 11 et 12 février dernier.En effet,selon Cheikh Sidi Ndiaye,un certain nombre de directives ont été soulevées (une cinquantaine de directives).Par la suite, d’après le SG de la coordination départementale du PS de Linguere,il leur a été proposé de propager tout à la base ( les comités,les sections et les coordinations).

Revenant sur le menu de la rencontre,Cheikh Sidi Ndiaye de rappelér des points saillants notamment la retrouvaille de la famille socialiste et celle avec la gauche car certains étaient animés par un sentiment de scepticisme par rapport aux démarches tendant à renforcer le camp libéral.Vu cette position, Monsieur Ndiaye de dire que cela leur a pousser à faire la retrouvaille du parti socialiste avec des formations politiques d’obédience socialiste à l’image de la ligue démocratique,AJ pds entre autres.La vente des cartes,les préparatifs du congrès de renouvellement des instances du parti,le renforcement des capacités du PS à négocier avec la coalition Benno Bok Yakaar faisaient partie des discussions d’après Cheikh Sidi Ndiaye.Sur ce point ,le SG de la coordination départementale PS de Linguere a beaucoup insisté car selon lui beaucoup de ses camarades se sont plaints des difficultés qu’ils rencontrent dans BBY ( des investitures aux différentes élections : locales , législatives et départementales) se sont déroulées sans des socialistes d’où il (Cheikh Sidi Ndiaye) a taxé l’apr d’un parti d’acaparement .C’est ce qui pousse ce dernier et ses camarades de parti à faire un memorandum pour le présenter aux leaders de la coalition Benno Bok Yakaar a laissé entendre Cheikh Sidi Ndiaye.

Le moins que l’on puisse dire le parti socialiste à Linguere comme ailleurs dans le pays est à l’assaut pour la remobilisation de ses troupes.

En marge de la rencontre ,parlant de la situation politique tendue dans le pays,Cheikh Sidi Ndiaye de dire qu’à propos du procès Sonko-Adji Sarr ,il ne peut pas dire grand chose car le dossier est toujours pendant à la justice.Seulement Cheikh Sidi Ndiaye,n’a pas manqué de souligner que si c’était le PS,il n’allait pas gérer le dossier (Sonko -Adji Sarr) ainsi.

Samba khary Ndiaye Linguere