Linguere : Le Secrétaire général de la société nationale de gestion intégrée des déchets, l’Aperiste Ousseynou ka  natif de Gassane en phase avec le dialogue national :<>

Notre balade dans les coins et recoins de la commune de Gassane,nous apprend qu’Ousseynou Ka est un digne fils du Djolof, un homme compétent, généreux, courtois et aimé par la population de Gassane et du Djolof.

Malgré sa défaite aux élections municipales, il continue d’aider les populations de sa localité notamment, une grande opération de nettoiement de la commune durant cinq jours pour un montant de plus de 15 millions de francs CFA. Il avait déployé de gros moyens, des engins lourds du personnel pour éradiquer tous les dépôts sauvages de Gassane et dans d’autres localités du département comme à Thiel .

Agent de développement de son état , Ousseynou ka fait l’objet de plusieurs parrainages d’activités dans le département de Linguère. Il a beaucoup participé à l’autonomisation des femmes en organisant des sessions de formation à l’encontre de cette frange vulnérable de notre société .Lors des élections municipales de 2022, avec sa liste parallèle , l’Homme de Gassane avait renversé la hiérarchie locale en coiffant au poteau le Maire Omar Ka qui a dirigé la commune depuis 2003 avec une différence contestée de seulement 29 voix de l’électorat . On se rappelle de son discours historique courageux et véridique devant le mandataire de l’APR , Gallo Ba à Linguére et ensuite devant SE , le Président Macky Sall lors de l’audience accordée à ses partisans du BBY après les élections pour remobiliser les militants après les élections locales. Depuis lors il inspire le respect , l’admiration et attire l’attention de tous les acteurs politiques du département. Il fait parti des jeunes, sur qui le Djoloff peut compter pour relever les défis du développement inclusif pour le grand bonheur des populations.

En plus des actions sociales qu’il réalise dans la discrétion, Monsieur Ka avait mobilisé plus de deux millions de francs pour aider plus de 1000 personnes à obtenir des extraits de naissance et des cartes nationales d’identité. Toujours en appliquant la politique du Chef de l’État Macky Sall, il a enrôlé plus de 60 jeunes gassanois dans le programme présidentiel « xeyou ndaw yii ».

D’ailleurs dans le secteur du nettoiement dont il évolue il a doté la commune de Gassane d’un dispositif permanent de gestion des dechets composé d’un véhicule de collecte des ordures et une équipe composée d’une dizaine de jeunes originaires de la localité. Le 03 juin 2023, il a initié un vaste programme de formation de 73 femmes à l’entreprenariat et aux techniques de fabrication de savon à base de karité, d’eau de javel et de teinture. Surnommé Borom Gassane, il continue de convaincre progressivement les jeunes et les autorités du département de Linguère. Il est fortement sollicité par les maires pour un appui pour la gestion des déchets dans leurs communes.Un cadre techniquement compétent et politiquement engagé et socialement représentatif, il fait parti des hommes politiques sur qui il faut compter pour développer le département de Linguère.

Parlant de ses ambitions politiques , Ousseynou ka promet de participer qualitativement au développement de sa commune Gassane pour rattraper le retard dans tous les secteurs notamment les plus prioritaires que sont : la santé , l’éducation , l’entreprenariat, l’élevage et surtout l’agriculture niche d’emploi et de souveraineté alimentaire. Ensuite, participer au rayonnement du département de Linguère pour son érection en région . Néanmoins Mr Ka continuera par mon expertise à accompagner SE , le Chef de l’État pour un Sénégal émergent , prospère fulmine -t -il . S’agissant du troisième mandat de Macky Sall, en bon républicain , très attaché aux directives de son parti(Apr), Ousseynou ka dit attendre la réaction du Président Macky Sall et certainement les conclusions du dialogue national .

Quant à l’opposant Ousmane Sonko, le SG de la SONAGED SA dira qu’il est dans sa posture d’opposant non sans noter dans sa pratique un discours va-t-en-guerriste qui n’a jamais milité dans l’apaisement du climat social ce qu’il fustige avec la plus grande énergie . <<Ainsi , nous condamnons toute forme de violence quelque soit son origine ou sa cause. La paix sociale et l’intérêt supérieur de la Nation doivent être au dessous de toutes nos aspirations . Rien ne peut justifier la mort des jeunes.>> a déclaré Ousseynou ka. Saisissant de l’opportunité, Ousseynou ka apprécie positivement le travail que le MAERSA Aly Ngouille Ndiaye déroule en ce moment à la tête de ce ministère très ambitieux parce que dépassant le cadre national . Selon toujours lui, la souveraineté alimentaire est devenue un programme prioritaire pour tout Etat depuis l’avènement des deux crises qu’on a connues récemment ( la COVID-19 et le conflit Russo-ukrainien ) qui ont secoué le monde entier .