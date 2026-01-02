Linguère : L’inspecteur Tanor Cissé met sur pied le « Mouvement pour le changement dans la continuité Thiamène Pass ca Kanam »

Partager Facebook

Conscient des problèmes de développement de Thiamène Pass, une commune du département de Linguère , l’inspecteur de l’éducation et de la formation Tanor Cissé a lancé, ce jeudi 01 janvier 2026, son mouvement politique dénommé M2C( Mouvement Pour le Changement dans la Continuité Thiamène Pass Ca Kanam).

Selon le natif de Thiamène Pass (Inspecteur Tanor Cissé), après quelques années dans l’arène politique, il est temps de retracer son chemin. À cet effet , Inspecteur Cissé a jugé nécessaire d’appeler la jeunesse et les femmes pour créer ledit mouvement. Revenant sur l’appellation du mouvement, monsieur Cissé indique que lui et ses sympathisants avaient beaucoup de choix mais finalement ils sont tombés sur le nom de M2C Thiamène Ca Kanam.<< J’ai fait quelques années dans la politique, mais c’est comme si on a tendance à voir la même chose. Mais dans toute chose, tout n’est pas mauvais, suffisant que nous avons opté un changement mais dans la continuité.>>. << Nous allons suivre les pas de nos aînés mais si toutefois des changements s’imposent, nous ne manquerons pas d’apporter ces changements >> dixit Inspecteur Cissé. Et ce dernier de souligner qu’il reste à l’écoute de tous les leaders ( pouvoir ou opposition) pour ainsi dire que le M2C reste ouvert et compte mener des négociations pour ensuite opérer un choix judicieux. Vu la forte mobilisation de ses sympathisants venus des villages de Thiamène Pass, Inspecteur Cissé promet une envergure communale du M2C pour ainsi dire que son ambition c’est d’avoir des représentants dans tous les villages de la collectivité territoriale de Thiamène Pass.

Devant ses sympathisants, le Président du M2C, de préciser que si la jeunesse et les femmes souhaitent sa candidature en 2027, il n’écarte pas de postuler pour le fauteuil de maire de Thiamène Pass lors des municipalités de 2027.

À signaler que l’Inspecteur Cissé a toujours financé les femmes de sa commune, notamment celles de Thiamène Pass (80 femmes), de Ndieyène Thiamène et de Mérina.

Dans sa communication, le patron du M2C projette d’élargir ses actions sociales pour mailler toute la commune de Thiamène Pass au grand bonheur des Samba Linguère

Des moments non moins importants lors du lancement du M2C: des témoignages élogieux faits par ses proches et amis à son endroit. Entre autres témoins, ( Fatou Thiane) au nom des femmes, de rappeler le financement de 02 millions de nos francs par le mécène Cissé .Lui emboîtant le pas, Ami Ndiaye de parler des 700 mille FCFA sans intérêts dédiés aux femmes, ce qui a rapporté 03 millions de FCFA.

La jeunesse n’était pas en reste avec Aliou Sow, son frère Ibra Cissé longuement revenu sur la gentillesse et la générosité de Cissé, le notable Mamour Ndiaye , son ancien camarade de classe Seyni Gningue tous ont beaucoup parlé de la sincérité, de l’engagement de l’ Inspecteur Cissé pour hisser haut la commune de Thiamène Pass.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère