Linguere : Mise en place de la fédération départementale Pds ,le Secrétaire général Abdou Thiam prédit la victoire de leur candidat Karim Wade en 2024.

A moins de six mois de l’élection présidentielle du 25 février prochain, les militants du parti démocrate sénégalais du département de Linguere ont tenu ce dimanche une grande rencontre à Dahra. Au menu de ce grand rassemblement la mise en place de la fédération départementale Pds de Linguere. On ne le dira jamais assez, d’après le commissaire Moussa Sy, le bureau a été consensuel car sur les 19 collectivités territoriales du Djoloff, seules deux n’étaient pas en phase avec leurs pairs en effet il s’agit de Mboula et de Thiamene Pass .Ainsi , venu présider la séance du montage de la fédération départementale libérale de Linguere, Moussa Sy se satisfait de la forte mobilisation de ses camarades de parti non sans dire qu’il fera un rapport tout en essayant de trouver un terrain d’entente.

Quant à Abdou Thiam nouvellement élu secrétaire général de la fédération départementale Pds de Linguere, ce dernier a rendu hommage aux braves dames et vieux qui n’ont jamais pensé à quitter le Pds malgré sa position d’opposition depuis 12 ans. Entre autres personnes l’ancienne parlementaire Ndeye Fatma Niang, des responsables Momar Ndiaye , Medoune Touré qui continuent toujours à militer dans le parti libéral. Leur engagement, leur loyauté ne sont pas à douter derrière le président Abdoulaye Wade et le candidat Karim Wade a soutenu Abdou Thiam. Ce dernier d’ajouter que depuis deux jours, une rencontre à réuni les 19 sections du département de Linguere pour mettre à jour la fédération départementale Pds de Linguere, seuls le poste de président et de celui chargé des femmes auront été la pomme de discorde du à deux personnes l’une dans la commune de Mboula et l’autre dans la commune de Thiamene Pass.

Pour Abdou Thiam, l’heure du changement a sonné, l’on peut annoncer déjà la marche vers le pouvoir est acté avec le candidat Karim Wade en 2024.Poursuivant le tout nouveau secrétaire général de la fédération départementale Pds de Linguere de dire que Karim Wade est l’espoir du peuple sénégalais et que le mouvement << gnibissi>> a fini de donner ses fruits. Aujourd’hui le mouvement <<Yaatal>> la massification du parti est plus que jamais activé dans le Djoloff nous dit Abdou Thiam. D’ailleurs ces mouvements, selon Abdou Thiam font gage de la victoire de leur candidat Karim Wade au sortir de l’élection présidentielle de 2024 .En clair d’après Abdou Thiam, Karim Wade n’est pas de retour au Sénégal pour être candidat mais pour gagner la présidentielle de 2024.

A l’occasion Àbdou Thiam de dire aux jeunes de renoncer les embarcations dans les pirogues pour l’Europe, rester car Karim Wade a un projet pour les jeunes d’où Karim Wade c’est la solution argue t-il. Dans la même veine, Àbdou Thiam de rappeler que Karim Wade a des compétences, un canevas, des enjeux pour développer le Sénégal. Comme feuille de route Àbdou Thiam de dire la formation des jeunes comment utiliser les réseaux sociaux pour une bonne communication et que cette option sera toujours de mise pour capacité les jeunes en vue de massifier le Pds .

Parlant de la rentrée de Karim Wade dans le pays, Àbdou Thiam de soutenir qu’ils sont à l’achèvement de la préparation du retour de Karim Wade, bientôt le fils d’Abdoulaye Wade sera au Sénégal peste t-il. Concernant l’état de santé du père de Karim (Abdoulaye Wade), Àbdou Thiam de déclarer qu’il se porté à merveille et qu’au moment venu, il s’adressera aux sénégalais rapporte Monsieur Thiam.

La polémique sur la double nationalité de Karim Wade, Abdou Thiam dit <<c’est un faux débat>>. En bon croyant, Àbdou Thiam, demande à Ousmane Sonko de surseoir à la grève de la faim car pour diriger un pays , d’abord il faut se tenir debout.

Samba khary Ndiaye Linguere