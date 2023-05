Litige Foncier à Jaxaah- Keur Massay: Plus de 300 familles menacées d’expulsion 

Les victimes d’ une litige Foncier foncier dans la commune de Jaxaay (Keur Massar) ont battu le macadam ce vendredi. Plus de 300 familles sont sous la menace d’une expulsion de leurs maisons. Ces dernières disent avoir acquis légalement leurs terrains sur le titre foncier 14 /51R depuis belle lurette.

Regroupées au sein d’un collectif dénommé « AAR SUNU DEEKUWAY », les victimes ne savent plus à quel saint se vouer. Ils indexent le promoteur et la SN/HLM d’être la source de leur angoisse. Les acquéreurs menacent de passer à la vitesse supérieure contre le promoteur immobilier .

« Des individus malintentionnés, connus et identifiés osent occuper des terrains légalement attribués par une structure d’État, à savoir la SN/HLM et appartenant à autrui, dans notre zone. C’est un impératif pour nous d’agir, de dénoncer ces agissements malsains, organisés par des fossoyeurs fonciers et combattre l’occupation arbitraire et illégale de nos terrains qui continuent nuitamment leurs forfaits », déclare Édouard Gomez, leur porte-parole.

Malgré les efforts consentis par ces pères et mères de famille pour obtenir un toit, nombre d’entre eux pourraient se retrouver à la rue. Une affaire qui plonge les propriétaires dans l’angoisse et la peur.