Litige foncier : Les étincelles se déclenchent de nouveau à Ndingler

Après avoir connu une courte période de silence , le bras de fer entre populations et Babacar Ngom reprend à Ndingler . La tension remonte depuis presque 5 ans suite à un litige foncier qui les opposent.

Les habitants de ce village accusent le PDG du Groupe Sedima de vouloir la main sur presque 75 hectares de leurs terres pour y développer son projet «agrobusiness». Toutefois l’affaire sembler avoir s’apaiser mais voila que cette affaire prend une nouvelle tournure , d’après libération, qui nous apprend que des incidents ont éclaté à nouveau entre les deux parties.

En début de semaine, six paysans ont effectué une descente musclée dans l’exploitation de l’homme d’affaires pour exiger qu’un container, installé depuis plusieurs mois au niveau de la zone litigieuse, soit déplacé immédiatement, au motif qu’il se trouverait sur leurs terres. Et des échanges houleux ont eu lieu entre paysans de Ndingler et les éléments de Babacar Ngom , d’où les paysans ont promis de revenir, pour se faire entendre, si le container n’est pas déplacé.