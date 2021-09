Littoral atlantique: Pourquoi l’eau de mer est-elle rouge en ce moment?

Les habitants du littoral du Morbihan et de la Loire-Atlantique sont certainement nombreux à avoir remarqué un changement notable de la couleur de l’océan cet été. Depuis le mois d’août 2021, les eaux de la côte atlantique ont en effet pris une couleur rouge à marron. Cette coloration de l’eau serait due à la prolifération d’une micro algue. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que ce phénomène se produit.

Voilà plusieurs années que l’on peut observer un changement saisonnier de la couleur de l’eau sur le littoral atlantique, et plus particulièrement le long de la côte sud de la Bretagne. Durant l’été, l’eau de l’océan vire ainsi au rouge, voire au marron. Ce phénomène naturel et saisonnier, suivi de près par les biologistes, est lié à la prolifération rapide de la microalgue Lingulodinium polyedra. Ces organismes photosynthétiques unicellulaires font partie de la famille des phytoplanctons. Ils sont également bioluminescents et produisent une lumière bleutée lorsque la mer est agitée. Un spectacle impressionnant visible de nuit.

Des analyses sont ainsi réalisées régulièrement pour mesurer la concentration en yessotoxine dans les coquillages, en particulier dans les zones où la quantité de microalgues est la plus importante. À ce jour, les concentrations sont très inférieures au seuil de sécurité sanitaire. Cette prolifération massive de microalgues se produit lorsque l’apport en nutriments (azote et phosphore principalement), la température de l’eau et l’ensoleillement sont favorables. Dans ces conditions, ces organismes se multiplient alors rapidement : on parle de bloom ou d’efflorescence.

Cet apport excessif en nutriments engendre ainsi un important déséquilibre du milieu. Ce phénomène d’eutrophisation est majoritairement lié aux activités humaines : l’azote et le phosphore proviennent en effet principalement des engrais agricoles et du rejet des eaux usées. Les fortes pluies de cet été, en lessivant les terres agricoles, ont ainsi entraîné de grandes quantités de nutriments vers l’océan. La prolifération des microalgues face à cet apport massif n’est pas sans conséquence : elle engendre une forte perturbation du milieu aquatique. En plus de produire des toxines, ces microalgues consomment également de grandes quantités d’oxygène, provoquant une asphyxie progressive des écosystèmes aquatiques.