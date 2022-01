Locales 2022 / Dakar – Pape Diop,: « Cette levée de fonds permet d’accélérer le développement de la ville »

L’une des personnalités les plus influentes de la scène politique, Pape Diop reste un acteur qui présente de l’intérêt au niveau des populations. Présent dans toutes les élections depuis sa création, son parti Bokk Gis-Gis a à son actif une certaine représentativité sur tout le territoire national.

À l’occasion de la clôture de la campagne électorale pour les joutes électorales du 23 janvier prochain, Pape Diop est revenu sur le rôle qu’il a joué lorsqu’il était maire sur l’emprunt obligataire.

Selon le candidat de Bokk Gis-Gis, c’est sous son magistère que le Sénégal a bénéficié de cet emprunt. « J’ai permis à la ville de Dakar de bénéficier d’une levée de fonds sur le marché obligataire. Ce qui n’était pas possible à cause des textes législatifs. Cette levée de fonds permet d’accélérer le développement de la ville », fait savoir l’ancien maire de la ville de Dakar.

Le candidat de Bokk gis gis à la Ville de Dakar, Pape Diop, bénéficie déjà d’un soutien de taille. De manière spontanée, le Collectif du secteur informel regroupant les commerçants, femmes de ménage, conducteurs de charrettes, artisans, entre autres, a décidé de soutenir sa candidature. Selon lui, l’ancien maire de Dakar, qui est du secteur informel, a beaucoup œuvré pour l’épanouissement de ce secteur. Il en veut pour preuve le marché Petersen, d’où beaucoup de commerçants sont sortis et sont devenus des entrepreneurs et chefs d’entreprises. A l’en croire, Pape Diop, initiateur du premier projet de recasement des marchands ambulants, a aussi promis de trouver un site et un fonds de relance aux acteurs du secteur informel.

DJANGA DIA