LOCALES 2022: LA TRIBUNE DES ELECTIONS

Mamadou Talla gagne sa commune

Le ministre de l’éducation nationale Mamadou Talla est le nouveau maire de la commune de Sinthiou Bambabé Banadji. Il vient de battre dans la commune son adversaire, Oumar Diallo, l’ancien Directeur général de la Douane. Mamadou Talla a raflé plus de 60% des voix de la population et devient le maire de la commune. Dans le département de Kanel, Abdoulaye Hanne, le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar a battu le questeur de l’assemblée nationale Daouda Dia qui était parti sous la bannière de la coalition Bunt Bi. Sur les 12 communes du département de Kanel, Mamadou Talla et Cie en ont remporté 10 ne laissant que 2 communes à leurs adversaires.

La razzia de Anne à Ndioum

Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation est resté maître chez lui, à Ndioum. Cheikh Oumar Anne, candidat de « Benno Bokk Yakaar (BBY), a réalisé une véritable razzia, gagnant de façon magistrale le scrutin local à Ndioum. Sur un total d’inscrits de 10 766 électeurs, 6946 votants ont été enregistrés. Le ministre a remporté tous les 22 bureaux de vote répartis dans 5 centres de vote. La coalition Benno Bokk Yakaar a obtenu 4990 voix, soit 75% des suffrages, devançant très largement Bunt-Bi d’Alassane Ndiaye, qui n’a glané que 1327 voix, Wallu Sénégal (331 voix) et IPD (260 voix). Le taux de participation est estimé à 64,5%. C’est dire que Cheikh Oumar Anne n’a laissé aucune chance à ses concurrents qui n’ont fait que constater les dégâts. Avec cette victoire sans équivoque, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation confirme son hégémonie dans la commune de Ndioum.

Fandène : Augustin obtient 51,61% des voix

Le ministre d’Etat, directeur de cabinet politique du Président de la République est sorti vainqueur des élections avec 51. 61% des suffrages. Il est suivi de la coalition Yewwi Askanwi (YAW) qui obtient 16.76%.

Notto Diobasse : Large de victoire d’Alioune Sarr

Large victoire du Maire Alioune Sarr, Ministre du Tourisme et des Transports aériens dans la Commune de Notto Diobasse. Le candidat de la coalition BBY devance la liste de YAW de 4.600 voix et celle de MPR de plus de 3.000 voix. Alioune Sarr a remporté tous les grands centres de vote de la commune : Sangue, Baback, Tatenne Serere, Pout Diak, Ngollar, Hannene, Keur Madaro, Kissane, Mbomboye, Keur Dieumb, Mbodiene, Naffar, Mandangry, Dias Palam, Dioungane, Sessene, Tatenne Mbambara, Mbousnakh Ngathie, Keur Matoure Gningue, Ngolfagingue..

Département Louga : BBY vainqueur

A Louga, les premiers résultats provisoires des élections territoriales donnent vainqueur le président sortant du Conseil départemental de Louga. Mbery Sylla a raflé la quasi-totalité des bureaux de vote du département de Louga. En rempilant à la tête du Conseil départemental, Mbery Sylla confirme à nouveau son leadership dans le Ndiambour. Au niveau communal, les populations de Louga ont renouvelé leur confiance au maire sortant, Moustapha Diop, tête de liste de la coalition Benno Book Yakaar devant le candidat de la coalition « Jàmmi Sénégal »Mamadou Mamour Diallo.

Koungheul : Socé Diop Dionne fait une razzia dans le département…

Socé Diop Dionne, tête de liste départementale de la Coalition Benno Bokk Yakkar à Koungheul, est sortie victorieuse du scrutin de ce dimanche. L’ancienne Directrice de l’Agence Nationale de Construction des Bâtiments et Édifices Publics du Sénégal (ACBEP) a gagné la presque totalité des bureaux de vote à l’échelle départementale. Ainsi, elle va succéder le ministre conseiller Assane Diop à la tête de l’institution départementale.

Wack-Ngouna: Amadou Lamine Dieng élu à 60%

La Commune de Wack-Ngouna a renouvelé sa confiance entière à son Maire, Amadou Lamine Dieng et ce, pour un second mandat. Porté par la liste de la Coalition présidentielle, BBY, le Directeur Général de l’IPRESS a opéré une véritable bérézina au moment où beaucoup de ses collègues Maires du Département de Nioro ont perdu leur base. Tête de liste de ladite Coalition, il est réélu à près à 60 %.

Diouf Sarr félicite Barth’ et Seydina Issa

Battu à Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr a félicité Seydina Issa Laye Samb et Barthélémy Dias ». « Nous rendons grâce à Dieu; la démocratie sénégalaise a une fois de plus rayonné à travers le scrutin du 23 janvier. Nous félicitons Seydina Issa Laye Samb et Barthélémy Dias, respectivement donnés vainqueurs par les urnes à Yoff et à Dakar. Nos encouragements et vœux de réussite pour l’intérêt général. Nous exprimons nos remerciements à tous les Dakaroises et Dakarois qui nous ont démontré une adhésion entière à notre ambition pour l’émergence de notre ville capitale. Notre engagement à vous servir demeure intact », a posté le maire sortant de Yoff et candidat de Bby à la mairie de Dakar sur sa page Facebook.

Hott félicite Bara Gaye

Candidat à la commune de Yeumbeul Sud (département de Keur Massar), Amadou Hott (tête de liste Bby) a été dominé par son principal adversaire, le maire sortant Bara Gaye. Respectant le verdict des urnes favorables au candidat de Yewwi Askan Wi, le ministre de l’Economie, du plan et de la coopération a adressé ses félicitations à son « jeune frère » et exprime son « engagement pour Yeumbeul ». Dans un post sur sa page Facebook, Hott écrit : « j’adresse mes félicitations à mon jeune frère, le maire Bara Gaye et au nouveau conseil municipal. Je leur souhaite bonne chance pour ce nouveau mandat. Je remercie les électeurs et toutes les populations de Yeumbeul Sud qui ont cru en la dynamique du « YeumBeulBouBess. » A ses militants de la commune, Amadou Hott exprime sa « gratitude » ainsi qu’aux « dignitaires et religieux ». « Je remercie également tous les responsables de partis, mouvements et autres associations regroupés dans la Coalition Benno Bokk Yakaar qui a porté ma candidature. Merci à Mme Hott pour son engagement, son accompagnement sans faille et ses efforts inlassables tout au long du processus », déclare-t-il.

Mary Teuw Niane reconnaît sa défaite

Ancien ministre et candidat de la coalition And ak MTN liggey Ndar à la mairie de Saint-Louis, Mary Teuw Niane a reconnu sa défaite et a félicité le maire sortant, Mansour Faye. « Chères concitoyennes et chers concitoyens de la Commune de Saint-Louis, je vous ai soumis ma candidature pour présider à la destinée de notre chère ville pour les cinq prochaines années autour du Programme Ambitieux Réaliste et Réalisable et de la Coalition And ak MTN liggeey NDAR. Votre choix ne s’est pas porté sur ma candidature, je le respecte », a posté l’ancien ministre sur sa page facebook. «Je remercie toutes celles et ceux qui ont voté pour moi et pour la Coalition, notamment la population de Dakar Bango qui m’a fait gagner les sept bureaux de l’École Serigne Babacar Guèye. Je remercie également tous nos leaders et militants qui se sont fortement mobilisés durant toute la campagne électorale », a ajouté le candidat malheureux. Mary Teuw Niane n’a pas manqué de féliciter le maire, Mansour Faye sortant pour sa victoire.