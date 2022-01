Locales 2022 : Les candidats malheureux de Benno Book Yakaar

L’un des enseignements qu’on pourrait retenir du scrutin de ce dimanche 23 janvier 2022, c’est que les moyens financiers n’ont pas été très déterminants dans le choix des Sénégalais. En témoigne, en effet, la longue liste des ministres et directeurs généraux du pouvoir en place qui n’ont pas pu résister à « l’ouragan » Yewwi Askan Wi, notamment entre Dakar, Thiès, Ziguinchor.

A Dakar par exemple, Abdoulaye Diouf Sarr, Abdou Karim Fofana, Mame Mbaye Niang (ministre chef de cabinet du Président), Zahra Iyane Thiam ont perdu. A ceux-là, il faut ajouter Ababacar Sadikh Beye et Moussa Sy, respectivement directeur général et Pca du Port autonome de Dakar.

A la Médina, les tendances placent le maire sortant Bamba Fall en tête devant le puissant Directeur de la Caisse des dépôts et de consignations (Cdc). A Guédiawaye, Lat Diop, directeur de la Lonase, le frère du Président de la République, Aliou Sall, et la ministre Néné Fatoumata Tall ont chuté devant Ahmed Aidara et Yewwi Askan Wi.

Dans le Rufisque, les ministres Oumar Guèye (Sangalkam) et Ismaïla Madior Fall (ministre d’État) sont surpris. A Yeumbeul Sud, Amadou Hott a perdu, de même que sa collègue Aminata Assome Diatta à Keur Massar. Même constat à Thiès où les ministres Yankhoba Diattara et Pape Mamadou Ndiaye ont été battus, selon toujours les premières tendances (qu’ils ont contestées). Ce, malgré l’appui du président du Cese, Idrissa Seck, également hué et battu dans son propre bureau de vote.

A Diourbel, le ministre Dame Diop a finalement mordu la poussière devant le candidat de Wallu Sénégal, Malick Fall. Dans la commune de Ziguinchor, Ousmane Sonko a laminé le ministre d’Etat Benoit Sambou et le député Abdoulaye Baldé, soutenu par le Directeur général de l’Aibd, Doudou Ka. Le directeur général de la Poste, Abdoulaye Bibi Baldé, a également trébuché devant Mame Boye Diao.

A noter, par ailleurs, que les ministres Mansour Faye (Saint-Louis), Abdoulaye Ndoye (Dakar Plateau), Samba Ndiobène Ka (Dahra), Abdou Karim Sall (Mbao) ont sauvé l’honneur.