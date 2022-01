LOCALES 2022 : Les femmes de Benno Bokk Yakaar plaident pour une élection apaisée

Les Femmes de Benno Bokk Yakaar ont tenu leur assemblée générale hier, à l’issue de laquelle elles appellent au calme et la paix lors des Locales 2022.

Les Femmes de Benno et de la Majorité élargie, réaffirment leur engagement et détermination au président de la Coalition Benno Bokk Yaakaar, pour le triomphe de toutes les listes Benno Bokk Yaakaar au niveau national. D’après la présidente de la coalition de Benno Book Yakaar, Ndeye Marème Badiane, conscientes de l’enjeu pour la ville de Dakar, les Femmes de Benno Bokk Yaakaar et de la Grande Majorité élargie, assurent au Président de la Coalition présidentielle une victoire éclatante au soir du 23 Janvier 2022.

A l’en croire, elles réitèrent leur engagement à battre campagne et à travailler inlassablement pour remporter les suffrages dans toutes les Communes et faire triompher les Candidats investis au niveau national, particulièrement ceux des 19 communes. De plus, elles déclarent leur volonté de dérouler leur stratégie de campagne qui s’articule autour des visites de proximité, de porte-à-porte pour mieux informer, sensibiliser la population de la nécessité de voter les listes Benno Bokk Yaakaar.

Pour la responsable de l’APR, Aminata Touré, elles ont eu le plaisir de venir répondre à l’appel de l’Assemblée générale de remobilisation des femmes de La grande majorité présidentielle. Par ailleurs, ce qu’il faut savoir c’est que « nous allons très rapidement entrer dans la campagne qui commence le 08 janvier ». Elles appellent tous les militants à travailler, à mobiliser les Dakarois et les Sénégalais dans le calme et la paix, avec une grande détermination afin de remporter ces élections.