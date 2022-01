Locales 2022: Yewwi lance le programme « Tabakh » à Louga

La coalition Yewwi Askan Wi qui brigue la mairie de Louga a ouvert sa campagne électorale, hier, par un meeting dans ladite commune. A cette occasion, son candidat Abdou Lahat Ndiaye, a invité les militants à voter pour la coalition afin d’obtenir « un changement positif de Louga.

»Le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi (opposition) à la mairie de Louga, Abdoul Lahat Ndiaye a présenté, hier, soir son « programme inclusif et participatif «sur lequel, une fois élu, il compte s’appuyer pour contribuer au développement de la capitale du Ndiambour.

S’exprimant lors d’un meeting de lancement de sa campagne électorale pour les élections municipales et départementales du 23 janvier prochain, il est revenu sur ce programme intitulé « Tabakh’’ et articulé autour de quatre axes. Ces axes se déclinent en « des actions urgentes », des actions courantes », des grands projets » pour la commune « et des financements dédiés aux projets.» En ce qui concerne les actions urgentes, une fois élu, nous ferons de l’emploi des jeunes, une priorité .

Et pour ce faire, nous allons mettre en place un bureau pôle-emploi au sein de la mairie qui sera dirigé par des experts en Ressources humaines», a promis le candidat de Yewwi Askan Wi. Abdoul Lahat Ndiaye a également fait part de sa volonté de « débarrasser » la ville de Louga des bris provisoires et de mettre les élèves dans de « meilleures conditions d’études».

La tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi a aussi assuré de sa volonté de « mettre un terme au bradage des terres». Nous allons rendre Louga propre. La ville est sale, les routes impraticables. Notre priorité sera accordée aux zones d’inondation .Nous essayerons de soulager les populations», a-t-il dit .

En s’adressant à ses militants, M. Ndiaye a d’emblée soutenu que la population a déjà choisi Yewwi Askan Wi pour le changement et elle est décidée à mener la bataille pour le changement radical et définitif en tournant le dos au régime de Macky Sall.

En s’attaquant au bilan du maire sortant et des responsables au pouvoir, il a lancé un appel aux jeunes et aux femmes à ne pas rater le train de l’histoire. «Ces élections sont le premier tour de (la présidentielle de) 2024 .

Et pour dire à Macky Sall qu’il n’a pas droit à un troisième mandat, il faut balayer tous ses candidats. Vous avez choisi le chemin du changement. Ensemble, nous allons changer les choses pour que notre ville devienne la meilleure du Sénégal », a promis Abdoul Lahat Ndiaye.

Sidy THIAM