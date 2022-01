Locales à Touba: Serigne Khassim Mbacké flingue Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly

Serigne Khassim Mbacké sort de sa réserve pour avoir voix aux chapitres des élections locales de ce dimanche 23 Janvier 2022. Le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou n’est pas allé avec le dos de la cuillère pour taillader la tête de liste départementale de la Coalition Convergence Démocratique et Libérale (CD/Bokk Gis Gis) à Mbacké. Selon lui, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly se refugie seulement sur la question de l’homosexualité pour battre campagne à Touba.Une preuve, selon le jeune guide religieux, de l’irrespect manifeste et du mal de considération notoire envers le Khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bassirou: »Nous faisons cette sortie pour avertir sur ce qui se passe à Touba. Depuis le début de la campagne, Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly n’a que la question sur l’homosexualité comme fonds de commerce.Tout au long de la campagne, elle agite sur question sans tenir compte de la sacralité de la Ville Sainte. Il est sans programme. Il faut qu’il arrêt », avertit Serigne Khassim Mbacké qui, de charger: »Ce comportement de Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly le déshonore. Au lieu de parler de son offre politique (on se demande s’il en a), il erre comme un fou heureux pour raconter des conneries. Ce qu’il fait n’est pas loin de l’homosexualité : il se dépigmente. Il doit se taire car il est un contre- exemple. »

Et Serigne Khassim Mbacké de demander aux populations à ne pas se fier aux propos du candidat de CDL/ Bokk Gis Gis : » Ne votez pas la liste dirigée par Cheikh Abdou Bara Mbacké Dolly. Il n’inspire pas confiance. Il est dans la pure manipulation de l’opinion. Le Président Macky est de loin son égal. Il a toujours été à l’écoute du Khalife Général des Mourides. En plus, il a beaucoup fait pour Touba. Voilà une raison qui doit nous pousser à soutenir les listes de BBY « .