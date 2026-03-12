Loi anti-LGBT : Volker Turk, Haut-commissaire des Nations Unies exprime ses inquiétudes

Partager Facebook

Au lendemain du vote par les députés de la loi durcissant les peines réprimant les actes contre-nature, les réactions n’ont pas manqué au plan international.

Volker Türk, Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, qui s’insurge.

A travers un texte rendu public, Volker Türk, se dit profondément préoccupé par l’adoption de cette nouvelle loi anti-LGBT.

« L’adoption par le Parlement sénégalais d’une nouvelle loi qui double la peine maximale d’emprisonnement pour les relations homosexuelles consenties à 10 ans et punit la soi-disant « promotion, soutien ou financement » de l’homosexualité, de la bisexualité et de la transsexualité est profondément préoccupante. Elle va à l’encontre des droits humains sacro-saints dont nous jouissons tous : le droit au respect, à la dignité, à la vie privée, à l’égalité et aux libertés d’expression, d’association et de réunion pacifique », dénonce le fonctionnaire des Nations Unies. .

Volker Türk d’ajouter : « Ces droits sont consacrés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, ainsi que dans les traités relatifs aux droits humains auxquels le Sénégal est partie. Cette loi expose les personnes à des crimes de haine, à des abus, à des arrestations arbitraires, au chantage et à une discrimination généralisée dans les domaines de l’éducation, de la santé, de l’emploi et du logement. En outre, elle restreint le travail légitime des défenseurs des droits humains, des médias et la liberté d’expression de tous au Sénégal ».

Interpellant le Chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, le Haut-commissaire des Nations Unies exhorte le Président de la République à ne pas promulguer cette loi néfaste et les autorités à abroger la loi discriminatoire existante et à respecter les droits humains de tous au Sénégal, sans discrimination.