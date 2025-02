Loi d’amnistie : La Rapporteuse spéciale de l’ONU demande son abrogation

Partager Facebook

La Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la torture, Alice Jill Edwards, a achevé hier une visite officielle au Sénégal. Dans un communiqué publié à l’issue de son séjour, elle a formulé plusieurs recommandations, notamment l’abrogation de la loi d’amnistie couvrant les évènements survenus entre mars 2021 et février 2024.

Alice Jill Edwards a exhorté le gouvernement sénégalais à revenir sur cette loi, arguant qu’il a « l’obligation d’établir la vérité sur ces événements, de rendre justice et d’accorder des réparations aux victimes ». Cette position s’inscrit dans une démarche plus large de lutte contre l’impunité et de respect des droits humains.

Au cours de sa visite, la rapporteuse s’est intéressée à l’application de la loi par les forces de l’ordre, notamment la police et la gendarmerie, en matière de contrôle des foules et d’enquêtes. Elle a souligné la nécessité de revoir les pratiques en vigueur et d’assurer une meilleure conformité avec les standards internationaux en matière de droits de l’homme.

« Je demande instamment au Sénégal d’abroger la loi d’amnistie qui accorde une immunité de poursuites aux personnes qui auraient été impliquées dans le recours à une force excessive et dans d’autres violations des droits de l’homme commises lors des manifestations entre mars 2021 et février 2024 », a déclaré Mme Edwards. Elle a insisté sur le fait que « le gouvernement a l’obligation d’établir la vérité sur ces événements, de rendre justice et d’accorder des réparations aux victimes dans les meilleurs délais ».

Par ailleurs, Alice Jill Edwards a appelé le gouvernement sénégalais à envisager son adhésion à l’Alliance pour un commerce sans torture, une initiative internationale visant à réglementer l’utilisation, la production et le commerce d’équipements destinés à l’application de la loi.

Elle a conclu en annonçant qu’un rapport détaillant ses observations et recommandations sera présenté au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en mars 2026