L’Onas porte plainte contre X

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) est dans tous ses états. Dans un communiqué, il informe avoir découvert dans la nuit du 5 au 6 août 2022, des sacs remplis de sable à l’intérieur des canalisations d’évacuation des eaux pluviales, aux quartiers Diamaguène et Sampathé dans la ville de Thiès, entrainant une perturbation dans l’évacuation des eaux et subséquemment des inondations et des nuisances aux populations.

L’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) qui parle «d’actes manifestement malveillants», informe avoir «porté plainte contre X pour que les auteurs puissent être recherchés et punis conformément à la loi». A Dakar, note aussi l’Onas, «les flexibles des dispositifs de pompage sont souvent agressés.

Au regard de ces actes, de nature à perturber le fonctionnement normal des ouvrages, l’Onas en appelle au sens civique de tous pour préserver le bien public.