LOUGA: Des équipements et du matériel remis à la région de Louga 

Le Directeur de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal ( Onas ),Mamadou Mamour Diallo a remis samedi au gouverneur de la région de Louga, Ehladji Bouya Amar ,des équipements et du matériel, dont deux camions hydrocureurs ,dans le cadre de la préparation et la gestion de l’hivernage 2023. L’Etat du Sénégal a injecté pas moins de 700 milliards de Francs Cfa dans le secteur des inondations depuis 2012.

« Aujourd’hui, nous sommes venus avec des équipements et du matériel destinés à la région de Louga « ,a-t-il déclaré en s’entretenant avec des journalistes, à l’issue d’une visite de site et d’ouvrages d’assainissement d’eaux pluviales dans la capitale du Ndiambour. « Ce matériel se décline ainsi qu’il suit: il s’agit principalement de deux camions hydrocureurs de quatre mètres, de trois électropompes, de cinquante plaques fontes », a-t-il précisé. Selon Mamadou Mamour Diallo, « les plaques fontes sont extrêmement importantes .C’est un peu les couvercles de nos regards. Et il nous a été donné de constater beaucoup d’accidents ,de personnes qui tombaient dans ces regards « .Il a signalé qu’il a aussi été « remis des équipements mis à disposition sont composés de » quatre tenues de pluie, quinze gants en plastique, vingt paires noires, quatre lampes frontales, dix torches ,cinq rouleaux de pré-signalisation ,dix cônes de signalisation et dix panneaux de signalisation pour la région « .

Le plus important cette -ci ,ce sont les camions hydrocureurs, parce que le gouverneur m’en a toujours parlé, c’était une demande forte des populations de Louga », a-t-il souligné. Cette requête est donc satisfaite, a insisté Mamadou Mamour Diallo, soulignant que ce geste est une traduction en acte d’une « instruction du président de la République Macky Sall , qui accorde une importante particulière au secteur de l’Assainissement du Sénégal.

Mamadou Mamour Diallo a également invité les maires à jouer leur partition dans le cadre de lutte contre les inondations. « L’Onas gère le réseau , enterre que nous curons et entretenons, mais la loi attribue la compétence des canaux à ciel ouvert aux communes « ,a rappelé Mamadou Mamour Diallo ,qui invite ces dernières à faire leur travail. Il n’écarte pas l’idée d’accompagner certaines communes en les aidant à curer les canaux et à les doter de quelques matériels de lutte contre les inondations. Il espère que l’hivernage annoncé comme précoce et pluvieux par l’Agence Nationale de l’Aviation Civile et Maritime ( Anacim) se déroulera de manière grâce aux efforts engagés par la Sones.Dans la capitale du Ndiambour ,il a visité les stations de pompage d’épuration et de borne de vidange.

SIDY THIAM (Louga)