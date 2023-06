Louga :Examen du CFEE et de l’entrée en sixième session de 2023, 12448 candidats dont 7453 filles à l’assaut.

A l’image des inspections d’académie du pays, celle de Louga est à pieds d’œuvre pour un bon déroulement de l’examen du certificat de fin d’études élémentaires et de l’entrée en sixième pour ce qui concerne la session de 2023. En effet, ils sont au total pour cette année (2023) 84 centres d’examen qui vont abriter 12448 candidats dont 7453 filles contrairement à l’année dernière où le nombre de candidats étaient de 13548 soit une baisse de 1100 candidats.

Le disparshing par inspection de formation et de l’éducation donne quant à Linguere, le nombre de candidats s’élève à 3233 dont 1998 filles répartis dans 24 centres, Kebemer 2901 candidats dont 1726 filles vont composer dans 23 centres ,Louga compte 6314 candidats dont 3739 filles sont répartis dans 37 centres.

Selon le chargé de communication de l’IA de Louga Ousmane Kane Djadji ,toutes les dispositions nécessaires sont prises pour un bon déroulement de l’examen. En clair , d’après lui , pendant l’examen, y’aura la mise en place d’un dispositif opérant de recueil d’éventuelles difficultés et de stabilisation des statistiques à remonter.

Egalement une visite de quelques centres par les autorités administratives et académiques et la supervision des centres par les membres du corps de contrôle sont programmées à en croire Ousmane Kane Djadji. Poursuivant ,le chargé de communication de l’inspection d’académie de Louga , rappelle que la sécurisation des centres d’examen et de leurs environs immédiats par les éléments de la force publique fait partie de l’agenda des services de tutelle.

Le moins que l’on puisse dire, les trois circonscriptions scolaires ( Linguere, Kebemer et Louga) que compte l’académie de Louga sont prêtes pour un très bon déroulement de l’examen du CFEE et de l’entrée en sixième.

Samba khary Ndiaye ( Linguere )