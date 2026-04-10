Louga: Mandat de dépôt pour 8 chauffeurs grévistes, les lourds chefs d’inculpation tombent

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Les huit chauffeurs grévistes, qui empêchaient leurs collègues non grévistes de transporter des passagers vers Dakar, interpellés mardi dernier, ont été déférés

hier au parquet de Louga, puis placés sous mandat de dépôt. Ils sont poursuivis pour trouble à l’ordre public, participation à une manifestation non autorisée, entrave à la libre circulation des personnes, destruction de biens et mise en danger d’autrui.

Pour rappel, ces grévistes ont été interpellés à la sortie de Dahra. Les mis en cause auraient ainsi caillassé le pare-brise d’un véhicule « War Gaïndé » qui transportait des passagers à destination de Dakar.

Cet acte a déclenché une riposte immédiate du camp des chauffeurs non grévistes, prêts à en découdre avec les manifestants.

Alertés, les gendarmes de la brigade de Dahra se sont immédiatement transportés sur les lieux pour procéder à leur arrestation.