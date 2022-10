L’Ukraine affirme que la Russie a attaqué avec des drones et compte riposter

L’Ukraine affirme que la Russie a lancé des attaques avec des drones iraniens depuis la Biélorussie. Les drones Shahed-136 ont été récemment acquis par la Russie auprès de l’Iran, en avance dans cette technologie.

Kiev annonce que les frappes qui ont secoué tout le pays tôt ce matin ont vu la participation des drones iraniens Shahed-136. En plus des frappes de missiles et des bombardements aériens des forces russes « L’ennemi a utilisé des drones iraniens de type Shahed-136 depuis le territoire du Bélarus et de la Crimée temporairement occupée », a indiqué l’armée ukrainienne sur Facebook, précisant que neuf d’entre eux avaient été détruits.

Le ministère de la Défense russe qui ne commente pas cette allégation ukrainienne, affirme pour sa part que les frappes menées ce lundi matin en Ukraine, et qui ont fait au moins 5 morts, « ont atteint leur objectif ». « L’objectif des frappes a été atteint. Toutes les cibles ont été touchées », s’est félicité le ministère de la Défense russe.

Le président Vladimir Poutine prévenu les Ukrainiens que la riposte des Russes serait encore plus dure et sévère en cas de nouvelles attaques en territoire russe. Dans une allocution télévisée, Vladimir Poutine a confirmé avoir ordonné des frappes massives sur les infrastructures énergétiques, militaires et de communication de l’Ukraine