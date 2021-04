L’un des plus grands escrocs est mort

Bernard Madoff l’un des plus grands escrocs du monde de la finance est mort. Il est décédé en prison à l’âge de 82 ans. Pendant des décennies, il avait fait croire à ses investisseurs qu’ils plaçaient leur argent dans des fonds sûrs et au rendement stable. On estime à 37.000 le nombre de personnes escroquées par celui qui était surnommé «le magicien de Wall Street» se trouvant dans 136 pays, y compris un grand nombre en Suisse. Après avoir plaidé coupable, il avait écopé de 150 ans de réclusion. Sa fraude avait atteint un total de 65 milliards de dollars (près de 60 milliards de francs).