«L’UN DES PROBLEMES DE CE PAYS, C’EST LA JUSTICE » : Diomaye répond à Sonko en Conseil des ministres

Devant la diaspora sénégalaise au Maroc, le leader du Pastef Ousmane Sonko a dénoncé l’absence de réformes structurelles, pointant du doigt un « clergé » de magistrats accusés d’opérer dans l’ombre et de fragiliser l’État de droit.

Lors du conseil des ministres de ce mercredi 28 janvier 2026, introduisant sa communication, le Président de la République a abordé la rentrée solennelle des cours et tribunaux qu’il a présidée le 22 janvier 2026, ayant pour thème : « Le juge face aux défis du numérique ». Se réjouissant du bon déroulement de cet évènement, il félicite le Ministre de la Justice, le Premier Président de la Cour suprême, le Procureur général près la Cour Suprême, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats ainsi que l’ensemble des acteurs de la Justice.

Le Chef de l’Etat a réitéré son engagement à consolider l’Etat de droit, à accentuer la modernisation du service public de la justice et à améliorer l’accessibilité et l’efficacité des institutions judiciaires. Il engage le Ministre de la Justice à veiller à la qualité de la formation des magistrats et auxiliaires de justice, au renforcement du capital humain en service dans les cours et tribunaux et à la transformation numérique du service public de la justice.

Le Président de la République indique au Gouvernement la nécessité de promouvoir une justice de proximité, de qualité et accessible.