L’Unicef exige la réouverture des écoles dans le monde

UNICEF a dévoilé mardi au siège de l’ONU à New York la Salle de classe de la pandémie.

Une maquette de salle de classe composée de 168 pupitres vides, représentant chacun 1 million d’enfants vivant dans les pays dont les écoles sont fermées depuis près d’une année en raison des confinements dus à la COVID-19.

Les données de l’organisation onusienne ont été effectuées entre le 11 mars 2020, date de référence pour la fermeture intégrale des écoles dans le monde et février 2021. En outre, environ 214 millions d’enfants de par le monde soit 1 sur 7 ont manqué plus des trois-quarts de leur scolarité en présentiel. Robert Jenkins est le responsable à l’UNICEF.

Ces fermetures prolongées dénoncent l’UNICEF ne sont pas sans conséquence. Les plus vulnérables et ceux qui ne peuvent accéder à l’enseignement à distance risquent davantage de ne jamais reprendre le chemin de l’école, et de subir un mariage forcé ou de devoir travailler.

Nous avons vu lors de précédentes pandémies comme Ebola en Afrique de l’Ouest, les fermetures prolongées d’écoles ont augmenté de manière significative, le taux de grossesses d’adolescentes et des violences sexuelles.

14 pays ont gardé leurs écoles en grande partie fermées et deux tiers de ces pays sont situés en Amérique latine et dans les Caraïbes, il ressort que c’est le Panama qui a fermé ses écoles le plus longtemps. Viennent ensuite El Salvador, le Bangladesh et la Bolivie.