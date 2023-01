Lutte: Balla perd 2,4 millions, Boy Niang 3,5 millions

Boy Niang 2 a battu Balla Gaye 2 ce dimanche 1er Janvier 2023 dans le grand combat organisé par Gaston Productions. Comme il fallait s’y attendre, Balla Gaye 2 et Boy Niang ont laissé une fortune au CNG, à l’issue de leur combat du dimanche 1er janvier 2023. Une victoire sans contestation pour le fils de Pikine qui a plaqué Balla Gaye au sol après moins de 5mns de combat. Après 3 mns de round d’observation, le lutteur de Guédiawaye a attaqué Boy Niang mais dans une approche non maîtrisée qui a permis à Boy Niang de contrer et de mettre au sol Balla Gaye 2. Mais les deux lutteurs laissent une fortune au CNG aprés avoir reçu des avertissements.

« Le lutteur de Pikine est délesté de 3.560.000 FCFA dont 760.000FCFA pour dépassement de temps de préparation mystique, 1.000.000FCFA pour introduction d’un miroir, 1.000.000 pour un autre dépassement de temps de préparation mystique », précise le manager de Boy Niang 2, Bourkhane Wade en l’occurrence. Quant à Balla Gaye 2, on a déduit 2.460.000 FCFA de son reliquat au CNG. Et, entre autres griefs, il y a le dépassement du temps de préparation et l’autre dépassement après épuisement du temps de préparation mystique.

Il faut cependant préciser que les 200.000 FCFA déduits du reliquat et concernant l’assurance, sont comptabilisés dans ces sommes défalquées à chaque lutteur.