Lutte contre le Paludisme : 400 moustiquaires imprégnées d’insecticides MII remis au Khalife de Médina Baye

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Professeur Aliou Thiongane, Coordonnateur du Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP), a effectué une visite de courtoisie chez le Khalife Général de Médina Baye, Serigne Mayi Niass, en prélude du Maouloud.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du renforcement de la collaboration entre le PNLP et la communauté religieuse, pour sensibiliser et protéger les pèlerins contre le paludisme. Lors de cette visite, le Professeur Thiongane a remis un don de 400 moustiquaires imprégnées d’insecticides MII au Khalife Général de Médina Baye.

« Ce geste symbolique témoigne de l’engagement du PNLP à protéger les fidèles pèlerins et à renforcer la lutte contre le paludisme lors des grands rassemblements religieux », a indiqué le Professeur Thiogane. Il ajoute : « Le PNLP a compris l’importance de la communauté religieuse dans la lutte contre le paludisme. Les grands rassemblements religieux comme le Mawlid attirent des milliers de fidèles, ce qui peut augmenter le risque de transmission du paludisme. »

Cette collaboration vise à sensibiliser davantage les pèlerins sur les risques de cette maladie et à les protéger contre le paludisme. La distribution de moustiquaires imprégnées lors des grands rassemblements religieux peut contribuer à réduire le risque de transmission de la maladie a expliqué le Pr Thiongane.

Et de poursuivre, ce partenariat devrait avoir un impact positif sur la lutte contre le paludisme, en réduisant le nombre de cas de paludisme lors des grands rassemblements religieux.

La visite du Professeur Thiongane au Khalife Général des Niassénes est un signal fort de l’engagement du PNLP à lutter contre le paludisme.

De l’avis du Pr Thiongane, « cette nouvelle collaboration peut contribuer à réduire les risques de paludisme chez les pèlerins et à renforcer la lutte contre cette maladie, notamment dans le contexte du lancement de la phase 2 de la Chimio Prévention Saisonnière (CPS). »

Le Professeur Thiongane a souligné « l’importance de cette collaboration et a remercié le Khalife Général pour son soutien. » Le Khalife Général a, pour sa part, exprimé sa gratitude pour les efforts du PNLP et a appelé les fidèles à prendre les mesures nécessaires pour se protéger contre le paludisme.

Cette visite est un exemple concret de la volonté du PNLP de travailler avec les communautés religieuses pour lutter contre le paludisme.

Il est attendu que cette collaboration aura un impact positif sur la santé des populations et contribuera à réduire les risques de paludisme chez les pèlerins.