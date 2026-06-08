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Lutte contre les inondations à Touba : démarrage des travaux du bassin de Nguiranène

8 juin 2026 Actualité

 

Dans une note d’information, le ministère précise que les opérations préalables de libération des emprises et de préparation du site ont été engagées. Ces travaux permettent la réalisation de cet ouvrage structurant, qui s’inscrit dans le cadre du vaste programme de drainage des eaux pluviales de la ville de Touba, lancé en décembre 2025.

Selon la même source, le bassin assurera la jonction entre le canal central de 7,5 km reliant notamment Guédé, Tokorga, Sourah, Darou Khoudoss et Darou Minane et le canal principal de 8 km, destiné à évacuer les eaux par gravité vers la vallée du Sine.

D’une capacité de 72 000 m³, le bassin de Nguiranène contribuera significativement à la réduction des risques d’inondation dans plusieurs quartiers fortement exposés, notamment Nguiranène, Kawsara Fall et Feto. Il permettra ainsi d’améliorer durablement le cadre de vie des populations et de renforcer la résilience de la ville face aux effets du changement climatique.

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