Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1767707273783

Lutte contre l’exploitation illicite des ressources minières : Un site d’orpaillage clandestin démantelé à Baninkhoto (Saraya)

6 janvier 2026 Actualité

Dans la journée du 04 janvier 2026, entre 08 et 13 heures, les éléments de la Brigade de Gendarmerie de Saraya, appuyés par le Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI) basé à Saiensoutou, ont conduit une opération ayant abouti au démantèlement d’un site d’orpaillage clandestin implanté en brousse, aux abords de la Falémé, dans le village de Baninkhoto, dans la commune de Missirah, département de Saraya.


Cette intervention, menée dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des zones aurifères, a permis la destruction de dix-sept (17) machines cracheuses ainsi que la saisie d’une motocyclette et de onze (11) motopompes.

Tags

Vérifier aussi

farba ngom 1

Cour suprême : Farba Ngom fixé le 12 janvier

Le sort judiciaire de Farba Ngom se jouera le 12 janvier prochain devant la Chambre …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved