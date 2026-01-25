Lutte contre l’orpaillage clandestin : Plusieurs sites démantelés à Séguéko (Saraya)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Brigade territoriale de Saraya, appuyée par le Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention (GARSI 2), a mené, le samedi 24 janvier 2026, une opération de démantèlement de sites d’orpaillage clandestin dans la brousse du village de Séguéko, dans la commune de Bembou (département de Saraya).

L’intervention, conduite entre 10 heures et 14 heures dans le cadre de la lutte contre l’exploitation illégale des ressources minières, a permis la destruction sur place de 45 machines cracheuses.

Les forces de sécurité ont également saisi plusieurs équipements, dont cinq bidons de gasoil représentant 100 litres, une motopompe, trois marteaux piqueurs, quatre groupes électrogènes et un poste à souder.