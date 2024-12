Lutte: Eumeu Sène parle de sa carrière et ouvre la porte à Franc : « Même avec les yeux fermés il ne peut pas me battre, s’il me bat j’arrête ma carrière »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les choses semblent maintenant plus claire sur le probable combat entre Franc et Eumeu Sène. En effet , ce dernier a en remis une couche sur sa possible confrontation avec Franc. Eumeu SENE est même allé plus loin au cas où il perdrait ce duel.

Eumeu Sène a en remis une couche sur sa possible confrontation avec Franc (Jambaar Academy Wrestling). La situation a ainsi évolué pour le lutteur pikinois qui semble vouloir désormais tendre la main au parcellois.

Sous contrat pour affronter Ama Baldé en début d’année, Franc lorgne toujours du côté d’un autre lutteur de Pikine à savoir l’ancien roi des arènes Eumeu Sène. Ce dernier qui n’a pas encore de combat cette saison a été interrogé sur le « Ndiago ‘Or » pour savoir s’il campe toujours sur sa positon c’est à dire qu’il ne lutterai jamais avec lui.

Ainsi, le bourreau de Balla Gaye a changé de discours même s’il n’a pas ouvertement donné son accord. L’affaire dite « champion d’Afrique » semble être dépassé. « Je n’aime pas parler de lui mais sa façon de lutter ne m’inquiète guère. J’étais prêt à lutter avec Franc et on était en contact avec Jambaar Productions. Malheureusement vous avez vu le problème qu’il y’a eu ensuite (…) Si un jour notre combat se tient et qu’il me bat, j’arrête ma carrière. Il y’a beaucoup de bruit mais je vous assure que je suis meilleur que lui dans tous les domaines » a déclaré le Tay Shinger.