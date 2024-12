Gris Bordeaux avertit Zarco : « Je le mettrai K.O… »

Partager Facebook

Le troisième tigre de Fass s’est livré à une bataille verbale avec son adversaire Zarco dans le cadre de leur face à face de ce dimanche où il s’est montré particulièrement sûr de ses forces. Pour son premier face à face avec le tigre de Fass, le tombeur de Diène Kairé, Ada Fass et Niang Bu Ndaw a indiqué qu’il était meilleur que son vis à vis sur tous les aspects.

L’objectif est clair pour Gris Bordeaux. Décrocher une première victoire depuis dix ans au soir du 12 janvier prochain face à Zarco. Dans une spirale très négative, le troisième tigre de Fass n’est plus que l’ombre de lui même depuis sa victoire contre Tyson en 2015. Sa dernière défaite face à Ama Baldé n’a fait que confirmer encore plus qu’il n’est plus le lutteur teigneux aux coups de poing dévastateurs qui titillait les sommets de l’arène.

Cependant, le chef de file de l’écurie Fass sait que son duel contre Zarco est l’une de ses dernières chances de redorer son blason. « C’est un combat très important pour moi et je me prépare avec mon écurie et mon staff pour le gagner. Zarco ne m’ébranle pas. Même endormi, il n’a aucune chance face à moi » a fait savoir Gris Bordeaux.

Le meilleur lutteur de la saison dernière aux trophées ANPS a promis de s’inscrire dans la même lignée que ses précédents combats où il s’était montré invincible. Le volcan de Grand Yoff veut enfin s’offrir le scalpe d’un ténor de l’arène en la personne de Gris Bordeaux qui est son adversaire pour le 12 janvier. « Gris Bordeaux est le cadet de mes soucis. Ce combat est très important pour moi et vous en aurez la preuve le jour j. S’il le souhaite on peut se bagarrer et je ne reculerai pas. Sinon on peut faire de la lutte pure et sur ce point je n’ai pas de souci à me faire car mon adversaire n’a battu aucun lutteur avec la manière » a déclaré Zarco.