Lutte: Le choc, Balla Gaye 2 vs Siteu bientôt officialisé

Le promoteur Aziz Ndiaye semble en passe d’officialiser le choc entre Balla Gaye 2 et Siteu. Initialement, le pensionnaire de l’écurie Lansar avait décliné l’offre financière proposée par le patron d’Albourakh Events.

Le lutteur de Lansar a confirmé que Albourakh Events travaillait activement sur les négociations pour ce combat. Bien qu’il n’y ait normalement pas de problème de rémunération pour Balla Gaye 2, Siteu, quant à lui, a posé des exigences élevées.

Cependant, selon les informations, Siteu et son manager, Max Mbargane, ont finalement accepté l’offre. Ce revirement ouvre la voie à la concrétisation de ce combat spectaculaire, Aziz Ndiaye agissant en tant qu’agent pour Balla Gaye 2.

À ce stade, tous les obstacles semblent levés. Balla Gaye 2 et son camp ont donné leur accord, tandis que l’écurie Lansar, représentée par Siteu et son manager, a validé le cachet proposé. Il ne reste plus qu’à officialiser ce choc, qui s’annonce comme un affrontement de rêve entre Balla Gaye 2 (École Balla Gaye) et Siteu (École Lansar).