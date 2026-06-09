Lutte sénégalaise : Reug Reug suspendu six mois et condamné à une amende d’un million FCFA après une affaire de cruauté animale

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La Fédération Sénégalaise de Lutte a décidé de suspendre Reug-Reug pour une durée de six mois et de lui infliger une amende d’un million FCFA suite à des actes de cruauté animale révélés dans une vidéo choquante. Cette décision, qui fait déjà polémique, soulève de nombreuses questions sur l’éthique dans le sport.

Selon le document officiel signé par le président de la FSL, Ibrahima Sène, les faits remontent au gala de lutte du 7 juin 2026 opposant Reug-Reug à Boy Niang 2. La Fédération affirme avoir reçu une vidéo transmise par le superviseur du lutteur montrant Reug-Reug procédant à la noyade de deux chatons vivants avant de les jeter au sol dans le cadre de ce qui est présenté comme une préparation mystique.

La FSL estime que ces actes sont contraires aux valeurs de la lutte sénégalaise et portent gravement atteinte à l’image du sport national, aussi bien au Sénégal qu’à l’international. Le document souligne également que les chats, considérés comme des animaux domestiques protégés, ne doivent subir aucun acte de cruauté ou de mauvais traitement.

Face à l’ampleur de la polémique provoquée par la diffusion des images sur les réseaux sociaux, la Fédération indique avoir auditionné le lutteur en présence de son manager. Reug-Reug aurait reconnu les faits qui lui sont reprochés tout en présentant ses regrets et ses excuses à la commission ainsi qu’à l’ensemble des acteurs de la lutte.

Malgré ces excuses, le Bureau exécutif de la Fédération Sénégalaise de Lutte affirme que la gravité des actes ne pouvait rester sans sanction. L’instance a ainsi déclaré le lutteur fautif et prononcé à son encontre une suspension de six mois, dont trois mois ferme. Une amende correspondant à 10 % de son reliquat lui a également été infligée, soit la somme d’un million de francs CFA.

La décision, datée du 8 juin 2026 et notifiée le lendemain à l’intéressé, sera transmise aux structures compétentes de la Fédération pour application immédiate.