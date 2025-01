Lutte : Un « Face to Face » entre Ama Baldé et Franc avant le jour-j

Un dernier face-à-face est prévu entre Franc et Ama Baldé avant leur combat tant attendu du 16 février prochain. L’inormation a été donnée par le promoteur sur son compte Snapchat. Contrairement aux précédents, ce dernier face-à-face ne se tiendra pas à la 2STV, mais au CICES. Selon Aziz Ndiaye, l’événement est programmé pour le 9 février prochain.

Les amateurs de lutte et les curieux ont déjà coché la date du 16 février 2025, dans leur agenda. Avec des lutteurs aussi emblématiques qu’Ama Baldé et Franc. Ces combats promettent d’être riches en émotions, en stratégies et en rebondissements.

L’Arène nationale accueillera le 16 février 2025, deux combats de lutte qui s’annoncent épiques : Ama Baldé vs Franc et Liss Ndiago vs Lac Rose. Ce combat est l’un des plus attendus par les amateurs de lutte sénégalaise. Ama Baldé, de l’écurie Falaye Baldé, est connu pour son talent, sa puissance et sa stratégie. De son côté, Franc, de Jambars Wrestling Academy, affiche une série impressionnante de 12 victoires consécutives.

Déterminé à préserver son invincibilité, Franc est un adversaire redoutable, excellant dans l’art de la résistance et de la contre-attaque. Cette rivalité, comme le souligne « SourceA », repris par « Senenews », remonte à plusieurs années et promet de départager les deux lutteurs en termes de suprématie. Ama Baldé, fidèle à son style explosif, devra faire preuve d’ingéniosité face à un Franc méthodique et tenace.

